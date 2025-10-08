El culpable de tu cansancio diario no está en cómo dormís sino en cómo despertás

El doctor Emilio Gómez Cibeira, neurólogo y responsable de la Unidad del Sueño del Hospital Universitario Ruber Juan Bravo, lo explicó en el medio We Life. El especialista sostiene que: “estar insuficientemente expuesto a luz natural a primera hora del día, así como estar excesivamente expuesto a luces artificiales por la noche, es un problema real hoy en día”. Esta desincronización confunde a nuestro reloj interno, impidiéndole segregar cada sustancia en su momento oportuno. Gómez Cibeira advierte que esto lleva a un "sueño de calidad dudosa, cambios de humor, metabolismo rebelde y, con el tiempo, más papeletas para ciertas enfermedades".