Los Sueldos, un paraje que olvidó hasta a sus jóvenes

Y agrega, no sin un dejo de lamento en sus palabras: “Pero la gran mayoría con suerte termina el secundario; y muy pocos toman la responsabilidad de seguir sus estudios. Además, muy pocos pueden acceder a algo, porque también está el factor económico”. Si el joven no cuenta con vehículo propio, la opción que le queda es pagar un auto rural; pero el costo por estudiar crece, en un contexto de pobreza. Un servicio de transporte que una algunas localidades del interior podría torcer para bien el destino de los chicos del interior profundo de Tucumán. “Para ir a Bella Vista hay que ir hasta San Miguel de Tucumán, y de ahí ‘volver’ a Bella Vista. No hay algo directo. En algún momento, en Santa Rosa, que está como a ocho kilómetros de acá, el comisionado de entonces había puesto un transporte para que los chicos vayan a Bella Vista; era una gran ventaja para muchos chicos de la zona, porque tenían su transporte. Pero eso fue un tiempo, una política, no sé”, dice Roxana.