Secciones
SociedadSalud

Cuál es el ejercicio recomendado por Harvard para mejorar la salud y dormir mejor

Se trata de una disciplina que combina un entrenamiento de bajo impacto, de resistencia y de concentración y control mental.

Harvard recomienda el Tai Chi para estar en forma toda la vida Harvard recomienda el Tai Chi para "estar en forma toda la vida" La Nación
Hace 2 Hs

Mente sana en cuerpo sano. Hay una actividad que la prestigiosa universidad de Harvard recomienda para mejorar el control mental y físico, fortalece los músculos, reduce los dolores de cabeza y corporales, y hasta ayuda contra el insomnio.

“Podría ser la actividad perfecta para el resto de tu vida”, afirman una publicación en Harvard. Es una disciplina considerada como la "meditación en movimiento". Combina un entrenamiento de bajo impacto, de resistencia y de concentración y control mental. También puede funcionar como ejercicio aeróbico de cardio para quienes no pueden realizar ejercicios de alta intensidad.

Se trata del Tai Chi, un ejercicio que además, para quienes sufren el hacer actividad física, es tranquila y relajada. O sea, no necesitas estar algo en forma para practicarlo y requiere mucho menos esfuerzo que las más tradicionales.

Se trata de una práctica china “perfecta para hacer por el resto de la vida” Se trata de una práctica china “perfecta para hacer por el resto de la vida”

¿De qué se trata el Tai Chi?

De origen en la China antigua, el Tai Chi se baja en movimientos lentos combinados con ejercicios de respiración profunda. Es por eso que tiene impacto tanto en los músculos como en la mente.

Inicialmente se trató de un arte marcial, pero con el tiempo se empezaron a detectar los beneficios para la salud. Por su naturaleza, es ideal para personas mayores y para aquellos que ya no son tan jóvenes y que las actividades físicas tradicionales les empiezan a costar.

La clave es que al ejercerlo cada postura fluya hacia la siguiente sin hacer pausas, de esa manera el cuerpo está en constante movimiento, a un ritmo propio. Sin embargo, lo más destacado es su particular combinación de movimiento corporal, concentración mental y respiración consciente.

¿Cuáles son los beneficios de practicar Tai Chi?

Las ventajas de practicarlo son muchas y se adquieren a corto plazo:

Mejora equilibrio, fuerza y flexibilidad

Fortalece los músculos

Ayuda a las articulaciones

Alivia dolores de cabeza, como migrañas

Mejora los problemas de insomnio

Reduce el estrés

Ayuda con problemas respiratorios

Ayuda también a la función intestinal

Aumento de la capacidad aeróbica

Mejora la circulación sanguínea y ayuda con la presión

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó
1

Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja
2

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono
3

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono

José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado
4

José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado

Las tensiones cambiarias siguen y el Tesoro tuvo que vender dólares
5

Las tensiones cambiarias siguen y el Tesoro tuvo que vender dólares

Docentes de la UNT realizarán hoy jueves un paro y movilización por el financiamiento universitario
6

Docentes de la UNT realizarán hoy jueves un paro y movilización por el financiamiento universitario

Más Noticias
Hay alerta amarilla por fuertes vientos: ¿desde qué hora y a qué zonas afectará?

Hay alerta amarilla por fuertes vientos: ¿desde qué hora y a qué zonas afectará?

El hombre que murió en el accidente en Tafí Viejo era Mario Pasarín, condenado por tráfico de drogas

El hombre que murió en el accidente en Tafí Viejo era Mario Pasarín, condenado por tráfico de drogas

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

Cómo es la mansión de Florinda Meza, la recordada Doña Florinda de El Chavo del 8

Cómo es la mansión de Florinda Meza, la recordada Doña Florinda de El Chavo del 8

Confirman un fin de semana largo de cuatro días: qué feriado se adelantó

Confirman un fin de semana largo de cuatro días: qué feriado se adelantó

Día del Empleado de Comercio 2025: cómo será la atención durante el lunes

Día del Empleado de Comercio 2025: cómo será la atención durante el lunes

Cómo quedarse dormido en tan solo 10 segundos con un impensado método militar

Cómo quedarse dormido en tan solo 10 segundos con un impensado método militar

Este es “Pequeño J”, el líder narco acusado de planificar el triple femicidio de Florencio Varela

Este es “Pequeño J”, el líder narco acusado de planificar el triple femicidio de Florencio Varela

Comentarios