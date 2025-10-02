Cuál es el ejercicio recomendado por Harvard para mejorar la salud y dormir mejor

“Podría ser la actividad perfecta para el resto de tu vida”, afirman una publicación en Harvard. Es una disciplina considerada como la "meditación en movimiento". Combina un entrenamiento de bajo impacto, de resistencia y de concentración y control mental. También puede funcionar como ejercicio aeróbico de cardio para quienes no pueden realizar ejercicios de alta intensidad.
Se trata del Tai Chi, un ejercicio que además, para quienes sufren el hacer actividad física, es tranquila y relajada. O sea, no necesitas estar algo en forma para practicarlo y requiere mucho menos esfuerzo que las más tradicionales.
¿De qué se trata el Tai Chi?
De origen en la China antigua, el Tai Chi se baja en movimientos lentos combinados con ejercicios de respiración profunda. Es por eso que tiene impacto tanto en los músculos como en la mente.
Inicialmente se trató de un arte marcial, pero con el tiempo se empezaron a detectar los beneficios para la salud. Por su naturaleza, es ideal para personas mayores y para aquellos que ya no son tan jóvenes y que las actividades físicas tradicionales les empiezan a costar.
La clave es que al ejercerlo cada postura fluya hacia la siguiente sin hacer pausas, de esa manera el cuerpo está en constante movimiento, a un ritmo propio. Sin embargo, lo más destacado es su particular combinación de movimiento corporal, concentración mental y respiración consciente.
¿Cuáles son los beneficios de practicar Tai Chi?
Las ventajas de practicarlo son muchas y se adquieren a corto plazo:
Mejora equilibrio, fuerza y flexibilidad
Fortalece los músculos
Ayuda a las articulaciones
Alivia dolores de cabeza, como migrañas
Mejora los problemas de insomnio
Reduce el estrés
Ayuda con problemas respiratorios
Ayuda también a la función intestinal
Aumento de la capacidad aeróbica
Mejora la circulación sanguínea y ayuda con la presión