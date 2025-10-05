¿Por qué los bostezos son tan contagiosos? La respuesta de la ciencia

En cuanto al contagio del bostezo, Giordano dijo que podría estar relacionado con un fenómeno llamado reflejo social, en el que los organismos imitan las acciones de otros. Otras conductas entran en esta categoría, como rascarse, cruzar las piernas y reírse. El especialista reveló que este comportamiento podría estar relacionado con las llamadas neuronas espejo en el cerebro. "Estas neuronas se encargan de hacer coincidir lo que sentimos y percibimos con la forma en que nos movemos", explicó Giordano. "Por eso, si alguien me ve rascarme la cara, sabrá qué se siente y puede que también se sienta obligado a hacerlo".