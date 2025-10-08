Secciones
¿Por qué las parejas que se conocieron por internet son menos felices? Según un estudio

Hoy, el amor parece estar disponible con un solo clic; sin embargo, esta inmediatez podría estar obstaculizando la formación de vínculos profundos y duraderos.

Hace 2 Hs

Pese al crecimiento masivo de las aplicaciones de citas, una investigación reciente presenta indicadores preocupantes sobre la calidad de las relaciones allí iniciadas. Hoy, el amor parece estar disponible con un solo clic; sin embargo, esta inmediatez podría estar obstaculizando la formación de vínculos profundos y duraderos.

Una publicación reciente de  TN, citando el estudio de la Universidad de Wroclaw, en Polonia, reveló que las parejas formadas mediante encuentros cara a cara poseen mayor satisfacción y perduran más tiempo. El análisis abordó cómo la realidad virtual, aunque facilita conocer personas, podría derivar en relaciones que se apagan antes de prenderse por completo.

Las conclusiones del estudio sobre conocer el amor en internet

El análisis crucial fue liderado por Marta Kowal de la Universidad de Wroclaw, en Polonia. La investigación examinó más de 6000 casos con participantes de 50 países diferentes, incluyendo Estados Unidos y toda América del Sur.

Las personas que encontraron a su compañero sentimental de forma “convencional” mostraron una mayor alegría con la unión. Esos vínculos formados en la vida real incluso registraron un enamoramiento superior, según precisó el reporte.

Conexión Genuina entre las personas, según su manera de conocerse

Los expertos explican que la amplia oferta disponible en las plataformas online fomenta un enfoque superficial basado en la apariencia física. Además, existe una tendencia frecuente a distorsionar datos personales, lo cual disminuye la confianza.

Los lazos que comienzan en un contexto real usualmente están mediados por intereses o actividades compartidas. Esto ayuda a establecer una conexión más auténtica desde el comienzo, facilitando su permanencia a largo plazo.

