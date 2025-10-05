La ruta a Quilmes: el Gobierno provincial invierte $29 millones en estudios arqueológicos para pres

El ministro destacó que hubo “un consenso” con los representantes de la comunidad originaria. “Han visto que el gobierno de Osvaldo Jaldo está abocado a cuidar el patrimonio. La obra funciona con normalidad, y estamos esperando que el equipo de arqueólogos termine los informes”, agregó. En ese sentido, destacó la participación de los expertos. “El grupo de profesionales representado por Rendace ha sido aprobado por el Colegio de Arqueólogos. Son especialistas que conocen muy bien la zona”, añadió. Además, aclaró que las tareas de relevamiento apuntan a determinar si hay cementerios o estructuras de riegos y de canales diseñados por los quilmes. “Hasta ahora no hubo novedades”, afirmó Nazur. A la vez, se tendrá en cuenta el impacto ambiental, explicó el funcionario. “Se aprobó un plan de forestación. Y por cada árbol (que se remueva para construir la carretera), se van a plantar otros 10”, añadió el ministro de Obras Públicas. Para ello, dijo, intervienen especialistas de la Dirección de Flora y Fauna, en coordinación con la Dirección de Patrimonio.