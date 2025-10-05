La ruta a Quilmes: el Gobierno provincial invierte $29 millones en estudios arqueológicos para pres

El Gobierno apunta a finalizar una obra pública estratégica para el turismo en los valles antes del cierre de la temporada de verano.
La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) firmó un contrato con un equipo de arqueólogos para avanzar con la pavimentación del acceso a la Ciudad Sagrada de Quilmes. Y, en simultáneo, se definieron los puntos de un convenio con representantes de la comunidad local para asegurar que se va a “preservar el patrimonio de la provincia y de la humanidad”, explicó el ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur, en diálogo con LA GACETA.
En agosto, a través de DPV, se llevó adelante la contratación directa de la firma Ingeco para la obra de pavimentación de la ruta provincial 357, en el tramo que va desde la ruta nacional 40 hasta las históricas ruinas situadas en los valles calchaquíes.
El proyecto, que contempla un presupuesto original cercano a los $6.000 millones, apunta a la construcción de un tramo de más de 4 kilómetros de carpeta asfáltica en esa carretera -actualmente de ripio-, además de obras hidráulicas y de otros trabajos complementarios.
En la última semana, Nazur y el director de la DPV, Pablo Díaz, encabezaron una reunión junto al cacique local, Patricio González, y junto a Osvaldo Díaz, director de Patrimonio Cultural (Ente Cultural de Tucumán), en busca de consensos respecto a la preservación de la flora y la fauna, y a la protección integral del patrimonio arqueológico de las Ruinas de Quilmes.
En paralelo, el Tribunal de Cuentas (TC) dictó el acuerdo N° 4.149, que autorizó el contrato entre la DPV y el arqueólogo Sergio Miguel Rendace para la supervisión y acompañamiento de las tareas, por un importe total de $28,8 millones, que serán abonados en partes (un pago de $6,62 millones al finalizar la etapa de prospección, y cuatro pagos mensuales de $5,5 millones contra entrega de los informes parciales correspondientes, expresa el acuerdo).
“Se avanzó en muchos aspectos. Y, con ello, las obras no se han paralizado. Se limitaron las tareas de excavaciones y todo lo que pudiera dañar eventualmente el patrimonio arqueológico. Pero continuamos con tareas como terraplenes y el corrimiento de la línea de media tensión; estimamos que en dos semanas la obra va a quedar liberada en su totalidad”, señaló Nazur.
El ministro destacó que hubo “un consenso” con los representantes de la comunidad originaria. “Han visto que el gobierno de Osvaldo Jaldo está abocado a cuidar el patrimonio. La obra funciona con normalidad, y estamos esperando que el equipo de arqueólogos termine los informes”, agregó. En ese sentido, destacó la participación de los expertos. “El grupo de profesionales representado por Rendace ha sido aprobado por el Colegio de Arqueólogos. Son especialistas que conocen muy bien la zona”, añadió. Además, aclaró que las tareas de relevamiento apuntan a determinar si hay cementerios o estructuras de riegos y de canales diseñados por los quilmes. “Hasta ahora no hubo novedades”, afirmó Nazur. A la vez, se tendrá en cuenta el impacto ambiental, explicó el funcionario. “Se aprobó un plan de forestación. Y por cada árbol (que se remueva para construir la carretera), se van a plantar otros 10”, añadió el ministro de Obras Públicas. Para ello, dijo, intervienen especialistas de la Dirección de Flora y Fauna, en coordinación con la Dirección de Patrimonio.
Proyecto técnico
El proyecto prevé no sólo la construcción de 4.289 metros de carpeta asfáltica. En el informe técnico original se consignaron dos tipos de trabajos: obras viales y obras hidráulicas. “También se prevén tareas auxiliares importantes como el traslado de columnas de tendido eléctrico, traslado y protección de red de agua potable existente y construcción de alambrado, entre otras”, agrega el documento, elaborado de manera previa a los informes arqueológicos. En cuanto a las obras viales, se diseñó la construcción de una carpeta de concreto asfáltico de 6,70 m de ancho y 5 cm de espesor. Y, para la intersección con la ruta nacional 40, se plantea “una canalización giro a la izquierda protegido por un tercer carril central”. Además, la calzada existente será reacondicionada, entre otras mejoras.