Telonero confirmado: ¿quién abrirá los shows de Oasis en Argentina?

¿Quién será el artista elegido para ser telonero de Oasis?

Richard Ashcroft será el telonero de Oasis en Argentina. El cantante y compositor británico es reconocido por su trayectoria como ex líder del grupo The Verve. Durante sus años en The Verve, Richard fue el pilar fundamental de la banda y escribió varias de las canciones que pasaron a la historia en el mundo del rock británico, de la que también forma parte Osais.