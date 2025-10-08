Secciones
EspectáculosTV, Cine y Series

Telonero confirmado: ¿quién abrirá los shows de Oasis en Argentina?

La banda británica se presentará en el icónico Estadio Monumental de River Plate, un hecho histórico para sus seguidores.

Telonero confirmado: ¿quién abrirá los shows de Oasis en Argentina?
Hace 49 Min

La vuelta de Oasis a Argentina se consolida como uno de los eventos musicales más relevantes del año. La banda británica se presentará en el icónico Estadio Monumental de River Plate, un hecho histórico para sus seguidores. A pocos días de las esperadas funciones, la agrupación confirmó quién se encargará de calentar el escenario durante las dos noches de concierto.

Un integrante de Oasis anunció que tiene cáncer y se ausentará durante parte de la gira

Un integrante de Oasis anunció que tiene cáncer y se ausentará durante parte de la gira

Luego de la insistencia del público local, la banda anunció oficialmente al artista invitado que abrirá ambas fechas. Este tour marca el tan ansiado regreso del grupo a Sudamérica. Las entradas para las dos funciones, programadas para el 15 y 16 de noviembre de 2025, se vendieron por completo en tiempo récord.

¿Quién será el artista elegido para ser telonero de Oasis?

Richard Ashcroft será el telonero de Oasis en Argentina. El cantante y compositor británico es reconocido por su trayectoria como ex líder del grupo The Verve. Durante sus años en The Verve, Richard fue el pilar fundamental de la banda y escribió varias de las canciones que pasaron a la historia en el mundo del rock británico, de la que también forma parte Osais.

Este artista ya colaboró con los hermanos Gallagher abriendo sus conciertos durante el paso de la gira por Europa. El vínculo entre el músico y la banda de Manchester comenzó en 1993, cuando The Verve se sumó a las giras mundiales de Oasis.

El entusiasmo del músico y su historia con el país

El ex líder de The Verve manifestó su gran entusiasmo por volver al país para acompañar el esperado regreso de Liam y Noel Gallagher. Ashcroft comentó que la mayoría de sus seguidores provienen de Sudamérica, específicamente de Chile y Argentina. El músico sostuvo que sus fanáticos argentinos solicitaban su presencia de manera constante.

Esta presentación en River Plate representa la segunda visita del artista a Argentina, dado que estuvo en Buenos Aires en 2016. Además, Ashcroft reveló un sueño personal que desea cumplir durante los shows en el Estadio Más Monumental. Confesó: "Me encantaría tener puesta mi camiseta de Maradona en el estadio de River Plate, haciendo ‘Bittersweet Symphony’".

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Cuando tocarán Tyler The Creator, Sabrina Carpenter y Chappell Roan en el Lollapalooza?

¿Cuando tocarán Tyler The Creator, Sabrina Carpenter y Chappell Roan en el Lollapalooza?

Taylor Swift lanzó The life of a showgirl”: los datos clave de su álbum más luminoso

Taylor Swift lanzó "The life of a showgirl”: los datos clave de su álbum más luminoso

No siempre es la falta de ganas: razones por las que el desorden no tiene nada que ver con la pereza

No siempre es la falta de ganas: razones por las que el desorden no tiene nada que ver con la pereza

Lo más popular
La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires
1

La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo
2

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo

El día que Fred Machado conoció a Juan Manzur
3

El día que "Fred" Machado conoció a Juan Manzur

¿Quién es Karen Reichardt, la inesperada candidata a diputados por LLA en la provincia de Buenos Aires?
4

¿Quién es Karen Reichardt, la inesperada candidata a diputados por LLA en la provincia de Buenos Aires?

La calle 24 de Septiembre iba a ser avenida y terminó en “serrucho”
5

La calle 24 de Septiembre iba a ser avenida y terminó en “serrucho”

Breves de la economía: modifican el régimen de recaudación bancaria
6

Breves de la economía: modifican el régimen de recaudación bancaria

Más Noticias
Preocupación en la Terminal de Ómnibus: 100 trabajadores denuncian que serán despedidos a fin de mes

Preocupación en la Terminal de Ómnibus: 100 trabajadores denuncian que serán despedidos a fin de mes

El inquietante último posteo de Daiana Mendieta antes de ser hallada muerta en un aljibe

El inquietante último posteo de Daiana Mendieta antes de ser hallada muerta en un aljibe

Preocupación por Verónica Castro: apuntan a su hijo Cristian por su estado de salud

Preocupación por Verónica Castro: apuntan a su hijo Cristian por su estado de salud

Los tucumanos hacen historia en La Voz Argentina 2025: pasaron a la semifinal y buscan ganar el certamen

Los tucumanos hacen historia en La Voz Argentina 2025: pasaron a la semifinal y buscan ganar el certamen

Alerta naranja por fuertes vientos de hasta 120 km/h: ¿qué zonas deberán extremar los cuidados?

Alerta naranja por fuertes vientos de hasta 120 km/h: ¿qué zonas deberán extremar los cuidados?

El misterio del mal olor en San Miguel de Tucumán: qué lo provoca y cómo planean reducirlo

El misterio del mal olor en San Miguel de Tucumán: qué lo provoca y cómo planean reducirlo

Así luce el hijo de Ricardo Fort a los 21 años: el impactante cambio físico de Felipe

Así luce el hijo de Ricardo Fort a los 21 años: el impactante cambio físico de Felipe

Rollitos rellenos de atún: una cena fácil, sin harina y sin horno

Rollitos rellenos de atún: una cena fácil, sin harina y sin horno

Comentarios