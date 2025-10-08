Telonero confirmado: ¿quién abrirá los shows de Oasis en Argentina?

La vuelta de Oasis a Argentina se consolida como uno de los eventos musicales más relevantes del año. La banda británica se presentará en el icónico Estadio Monumental de River Plate, un hecho histórico para sus seguidores. A pocos días de las esperadas funciones, la agrupación confirmó quién se encargará de calentar el escenario durante las dos noches de concierto.
Luego de la insistencia del público local, la banda anunció oficialmente al artista invitado que abrirá ambas fechas. Este tour marca el tan ansiado regreso del grupo a Sudamérica. Las entradas para las dos funciones, programadas para el 15 y 16 de noviembre de 2025, se vendieron por completo en tiempo récord.
¿Quién será el artista elegido para ser telonero de Oasis?
Richard Ashcroft será el telonero de Oasis en Argentina. El cantante y compositor británico es reconocido por su trayectoria como ex líder del grupo The Verve. Durante sus años en The Verve, Richard fue el pilar fundamental de la banda y escribió varias de las canciones que pasaron a la historia en el mundo del rock británico, de la que también forma parte Osais.
Este artista ya colaboró con los hermanos Gallagher abriendo sus conciertos durante el paso de la gira por Europa. El vínculo entre el músico y la banda de Manchester comenzó en 1993, cuando The Verve se sumó a las giras mundiales de Oasis.
El entusiasmo del músico y su historia con el país
El ex líder de The Verve manifestó su gran entusiasmo por volver al país para acompañar el esperado regreso de Liam y Noel Gallagher. Ashcroft comentó que la mayoría de sus seguidores provienen de Sudamérica, específicamente de Chile y Argentina. El músico sostuvo que sus fanáticos argentinos solicitaban su presencia de manera constante.
Esta presentación en River Plate representa la segunda visita del artista a Argentina, dado que estuvo en Buenos Aires en 2016. Además, Ashcroft reveló un sueño personal que desea cumplir durante los shows en el Estadio Más Monumental. Confesó: "Me encantaría tener puesta mi camiseta de Maradona en el estadio de River Plate, haciendo ‘Bittersweet Symphony’".