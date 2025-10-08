La IA más avanzada sin límites: los estudiantes podrán acceder a Google AI Pro gratis

Google AI Plus, un plan económico y potente

El nuevo plan de suscripción económico ya está disponible en Argentina, Colombia, México y Perú. Esta membresía fue diseñada para ser la puerta de entrada a quienes buscan optimizar su rutina con la tecnología de vanguardia, pero a un precio más accesible. Desde la publicación oficial de Google detallaron que combina potentes herramientas de IA para impulsar tu productividad y creatividad con gran espacio de almacenamiento en Google One.