La IA más avanzada sin límites: los estudiantes podrán acceder a Google AI Pro gratis

Los estudiantes universitarios podrán aprovechar todo lo que la inteligencia artificial de Google tiene para ofrecer. Dos iniciativas claves buscan hacer más accesible y útil a esta herramienta para quienes la aplican en el ámbito académico: el novedoso plan Google AI Plus y el uso libre por un año a la IA Pro de la empresa.
Google AI Plus, la novedosa membresía diseñada para ofrecer la inteligencia artificial a un costo más accesible, permitirá a mayores usuarios aprovechar las múltiples funciones de esta tecnología, pudiendo conseguirse a un precio más accesible. Mientras que los estudiantes de Hispanoamérica, incluyendo la Argentina, podrán disfrutar de los beneficios de la versión más sofisticada de la IA con Google AI Pro gratis.
Google AI Plus, un plan económico y potente
El nuevo plan de suscripción económico ya está disponible en Argentina, Colombia, México y Perú. Esta membresía fue diseñada para ser la puerta de entrada a quienes buscan optimizar su rutina con la tecnología de vanguardia, pero a un precio más accesible. Desde la publicación oficial de Google detallaron que combina potentes herramientas de IA para impulsar tu productividad y creatividad con gran espacio de almacenamiento en Google One.
Quienes accedan a este paquete puedeN disfrutar de funcionalidades y mejoras como:
- Mayor capacidad para nuestro modelo de edición y generación de imágenes (conocido como Nano Banana) en la aplicación de Gemini.
- Más acceso al modelo de generación de video de Google, Veo 3 Fast, directamente en la aplicación de Gemini, y en las herramientas de creación de películas e imágenes con IA, Whisk y Flow.
- Gemini integrado en Gmail, Documentos, Hojas de cálculo y más.
- Más capacidad de análisis en Notebook LM.
- 200 GB de almacenamiento en Fotos, Drive y Gmail.
Este plan tiene un costo mensual de U$S 5, y los primeros 6 meses se paga al 50 por ciento.
La IA más avanzada gratis para los estudiantes
Mientras que los estudiantes recibirán un gran beneficio por parte de la iniciativa de Google. Desde este 7 de octubre los usuarios universitarios mayores de 18 años de la Argentina, Chile y Perú pueden utilizar la IA más avanzada de Google para resolver las cuestiones académicas más complejas de forma gratuita por un año.
AI Pro es nuestra suscripción más robusta, diseñada para programación, razonamiento lógico y proyectos más exigentes. Los interesados pueden postularse en el siguiente link: https://gemini.google/students/.
Este plan que regularmente cuesta unos U$S20, incluye cantidad ilimitada de chats con Gemini, carga de imágenes y generación de cuestionarios con un acceso más amplio al modelo 2.5 Pro, Deep Research y resúmenes de audio, además de 2 TB de almacenamiento. Hay tiempo para anotarse hasta el 9 de diciembre de 2025; para recibir el beneficio deberán demostrar que son estudiantes universitarios y cumplir con todos los requisitos.
El objetivo, según la compañía, es habilitarles el acceso a herramientas de IA “para que puedan liberar su creatividad, potenciar su aprendizaje, investigar, crear lluvia de ideas y desarrollar habilidades que los preparen para el mundo laboral del mañana.”