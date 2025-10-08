Una nueva función de Google Meet promete poner fin a las videollamadas interminables

Cabe destacar que la llamada no finalizará cuando la cuenta atrás llegue a cero. Esta herramienta funciona como un indicador visible por todos los participantes, lo que permite a los mismos estar advertidos de los tiempos de la reunión y así gestionarlo para que todos puedan hacer sus intervenciones sin llegar a charlas demasiado pesadas. Google destacó que la opción es un recurso útil para mejorar la productividad y evitar que algunas personas monopolicen la charla.