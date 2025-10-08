Secciones
SociedadTecnología

Una nueva función de Google Meet promete poner fin a las videollamadas interminables

Esta nueva incorporación es un cambio radical en la gestión dle tiempo de las videollamadas y la productividad de las mismas

Google Meet promete terminar con las charlas extensas. Google Meet promete terminar con las charlas extensas.
Hace 1 Hs

Las videoconferencias pueden ser útiles pero también abrumadoras. Donde el apuro por volver a casa no existe, los organizadores pueden extender un encuentro virtual por horas, sin advertir que quizás la gran mayoría está buscando la manera más sutil de escapar. Ahora Google Meet hizo caso a los defensores de las videollamadas breves con una inédita función.

Qué significa la hoja verde en Google Maps y cómo usarla

Qué significa la hoja verde en Google Maps y cómo usarla

Google Meet anunció la incorporación de una nueva función diseñada para mejorar la gestión de la duración de una videollamada. Esta opción podría convertirse en una aliada de los usuarios que se cansaron de las charlas demasiado largas, que insumen demasiado tiempo cuando estas podrían abreviarse fácilmente.

El temporizador, una sencilla herramienta que marca el ritmo

Para reducir la extensión de las videoconferencias, la plataforma agregó una sencilla herramienta: el temporizador nativo. Este sencillo agregado permite reducir las intervenciones demasiado largas o las introducciones personales que no aportan demasiado al encuentro. De esta manera, todos los participantes sabrán cuál es el tiempo restante para compartir sus ideas.

Antes de esta incorporación en la app, los usuarios debían recurrir a temporizadores externos del navegador web o aplicaciones aparte. Ahora Meet lo incluyó como propio. Google informó que este reloj ya está disponible en todas las ediciones de Workspace, también en las cuentas personales.

¿Cómo usar esta nueva función?

Para usar el nuevo temporizador, hay que habilitarlo manualmente en cada reunión, sin configuraciones adicionales. El timer aparece en la barra lateral y es visible para todos los participantes de la reunión.Para acceder hay que ir al menú “Actividades” y luego a “Temporizador”. Allí, se establece una duración para la llamada y cuando esta comienza, se pone en marcha la cuenta regresiva.

El anfitrión puede iniciar, pausar, reanudar o extender la duración; además, es posible activar o desactivar las notificaciones sonoras que avisan cuando el tiempo se agotó. Si en cambio no hay un líder designado y estos controles están desactivados, cualquier participante de la reunión puede gestionar el timer. Esto hace que la opción sea más horizontal, volviéndola más flexible.

Cabe destacar que la llamada no finalizará cuando la cuenta atrás llegue a cero. Esta herramienta funciona como un indicador visible por todos los participantes, lo que permite a los mismos estar advertidos de los tiempos de la reunión y así gestionarlo para que todos puedan hacer sus intervenciones sin llegar a charlas demasiado pesadas. Google destacó que la opción es un recurso útil para mejorar la productividad y evitar que algunas personas monopolicen la charla.

Temas Google
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Bill Gates predijo la muerte del iPod y el triunfo de los iPhone: ¿cuál es la nueva batalla tecnológica?

Bill Gates predijo la "muerte" del iPod y el triunfo de los iPhone: ¿cuál es la nueva batalla tecnológica?

Lo más popular
Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo
1

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo

Breves de la economía: modifican el régimen de recaudación bancaria
2

Breves de la economía: modifican el régimen de recaudación bancaria

La calle 24 de Septiembre iba a ser avenida y terminó en “serrucho”
3

La calle 24 de Septiembre iba a ser avenida y terminó en “serrucho”

El tiempo en Tucumán: la temperatura comenzará a subir después de una mañana fresca
4

El tiempo en Tucumán: la temperatura comenzará a subir después de una mañana fresca

Mirando más allá del 26
5

Mirando más allá del 26

Debate de candidatos a intendente: abundaron las críticas por el deterioro de Alberdi
6

Debate de candidatos a intendente: abundaron las críticas por el deterioro de Alberdi

Más Noticias
Los tucumanos hacen historia en La Voz Argentina 2025: pasaron a la semifinal y buscan ganar el certamen

Los tucumanos hacen historia en La Voz Argentina 2025: pasaron a la semifinal y buscan ganar el certamen

Alerta naranja por fuertes vientos de hasta 120 km/h: ¿qué zonas deberán extremar los cuidados?

Alerta naranja por fuertes vientos de hasta 120 km/h: ¿qué zonas deberán extremar los cuidados?

El tiempo en Tucumán: la temperatura comenzará a subir después de una mañana fresca

El tiempo en Tucumán: la temperatura comenzará a subir después de una mañana fresca

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo

Breves de la economía: modifican el régimen de recaudación bancaria

Breves de la economía: modifican el régimen de recaudación bancaria

Mirando más allá del 26

Mirando más allá del 26

La calle 24 de Septiembre iba a ser avenida y terminó en “serrucho”

La calle 24 de Septiembre iba a ser avenida y terminó en “serrucho”

Premio Nobel de Física: qué es el efecto túnel cuántico, clave para el avance tecnológico

Premio Nobel de Física: qué es el efecto túnel cuántico, clave para el avance tecnológico

Comentarios