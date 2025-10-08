Una nueva función de Google Meet promete poner fin a las videollamadas interminables

Las videoconferencias pueden ser útiles pero también abrumadoras. Donde el apuro por volver a casa no existe, los organizadores pueden extender un encuentro virtual por horas, sin advertir que quizás la gran mayoría está buscando la manera más sutil de escapar. Ahora Google Meet hizo caso a los defensores de las videollamadas breves con una inédita función.
Google Meet anunció la incorporación de una nueva función diseñada para mejorar la gestión de la duración de una videollamada. Esta opción podría convertirse en una aliada de los usuarios que se cansaron de las charlas demasiado largas, que insumen demasiado tiempo cuando estas podrían abreviarse fácilmente.
El temporizador, una sencilla herramienta que marca el ritmo
Para reducir la extensión de las videoconferencias, la plataforma agregó una sencilla herramienta: el temporizador nativo. Este sencillo agregado permite reducir las intervenciones demasiado largas o las introducciones personales que no aportan demasiado al encuentro. De esta manera, todos los participantes sabrán cuál es el tiempo restante para compartir sus ideas.
Antes de esta incorporación en la app, los usuarios debían recurrir a temporizadores externos del navegador web o aplicaciones aparte. Ahora Meet lo incluyó como propio. Google informó que este reloj ya está disponible en todas las ediciones de Workspace, también en las cuentas personales.
¿Cómo usar esta nueva función?
Para usar el nuevo temporizador, hay que habilitarlo manualmente en cada reunión, sin configuraciones adicionales. El timer aparece en la barra lateral y es visible para todos los participantes de la reunión.Para acceder hay que ir al menú “Actividades” y luego a “Temporizador”. Allí, se establece una duración para la llamada y cuando esta comienza, se pone en marcha la cuenta regresiva.
El anfitrión puede iniciar, pausar, reanudar o extender la duración; además, es posible activar o desactivar las notificaciones sonoras que avisan cuando el tiempo se agotó. Si en cambio no hay un líder designado y estos controles están desactivados, cualquier participante de la reunión puede gestionar el timer. Esto hace que la opción sea más horizontal, volviéndola más flexible.
Cabe destacar que la llamada no finalizará cuando la cuenta atrás llegue a cero. Esta herramienta funciona como un indicador visible por todos los participantes, lo que permite a los mismos estar advertidos de los tiempos de la reunión y así gestionarlo para que todos puedan hacer sus intervenciones sin llegar a charlas demasiado pesadas. Google destacó que la opción es un recurso útil para mejorar la productividad y evitar que algunas personas monopolicen la charla.