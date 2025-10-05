Descubrí cómo sacar el máximo rendimiento al Modo IA de Google

El lanzamiento del “Modo IA” se produce en un momento delicado para Google. Por primera vez en una década, la compañía muestra señales de debilitamiento en su dominio de las búsquedas web. Según Statcounter, en marzo de 2025 su cuota global cayó por debajo del 90%. En computadoras de escritorio, descendió del 87,6% en mayo de 2023 al 79,1% en marzo de este año, mientras que en Europa se mantiene alrededor del 77,7%.