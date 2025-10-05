Descubrí cómo sacar el máximo rendimiento al Modo IA de Google

Google dio un nuevo paso en la carrera por la inteligencia artificial al lanzar oficialmente el “Modo IA” en español, una función que convierte las búsquedas web en una experiencia conversacional. Las respuestas son generadas directamente por Gemini, su sistema de inteligencia artificial.
Esta expansión sigue a la presentación de experiencias potenciadas por IA en agosto, disponibles en 180 países inicialmente en inglés, japonés, coreano y portugués. Ahora, la llegada al español apunta a un mercado estratégico con cientos de millones de usuarios en América Latina y España.
En la práctica, el “Modo IA” transforma la clásica lupa de Google en un asistente conversacional. Los usuarios pueden realizar consultas en lenguaje natural, generar imágenes, acceder a respuestas extendidas y obtener información detallada sobre múltiples temas. A diferencia de los AI Overviews (“Vistas Generales de IA”), que ofrecen resúmenes rápidos, el “Modo IA” permite una interacción inmersiva en tiempo real, más parecida a un chat directo con Gemini.
Además de responder preguntas, el asistente facilita acciones concretas: reservar mesas en restaurantes, agendar eventos o recibir recomendaciones personalizadas según los intereses del usuario. Esta expansión coincide con el lanzamiento de Google AI Plus, un plan de suscripción económico diseñado para competir con ChatGPT Go, la versión de bajo costo de OpenAI, consignó Clarín.
El lanzamiento del “Modo IA” se produce en un momento delicado para Google. Por primera vez en una década, la compañía muestra señales de debilitamiento en su dominio de las búsquedas web. Según Statcounter, en marzo de 2025 su cuota global cayó por debajo del 90%. En computadoras de escritorio, descendió del 87,6% en mayo de 2023 al 79,1% en marzo de este año, mientras que en Europa se mantiene alrededor del 77,7%.
Aunque un 1% pueda parecer mínimo, equivale a 50 millones de usuarios que han dejado de usar Google como buscador principal. Entre las causas se mencionan la saturación de anuncios, la percepción de menor calidad en las respuestas, el descontento por el manejo de datos personales y la aparición de chatbots como ChatGPT, Copilot, Perplexity y Gemini.
La amenaza de competidores y chatbots
Motores alternativos como Bing y Ecosia experimentan crecimientos inéditos; este último, enfocado en privacidad y sostenibilidad, registró un aumento del 250% desde fines de 2024. Sin embargo, los chatbots de IA representan el desafío más grande. Documentos internos revelan que Google percibe parte del tráfico perdido en Search siendo absorbido por herramientas conversacionales.
Las nuevas funciones de IA de Google todavía generan dudas: los AI Overviews suelen ofrecer respuestas imprecisas y la compañía califica la función como “experimental”, lo que limita la confianza de los usuarios.
La generación Z ya no utiliza Google como primera opción, prefiriendo TikTok o asistentes de IA que entregan respuestas inmediatas y personalizadas. Aunque estas herramientas pueden cometer errores o no citar fuentes, su conveniencia atrae a los jóvenes. Esta tendencia preocupa a gigantes como Apple, que reportó por primera vez en 22 años una caída en las búsquedas desde Safari, un detalle relevante considerando los cerca de 20.000 millones de dólares que recibe anualmente por mantener a Google como motor predeterminado.