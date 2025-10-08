Secciones
EspectáculosTV, Cine y Series

MasterChef 2025: se filtró quién sería el primer eliminado del reality

La identidad del primer participante fuera de competencia se reveló antes de su emisión oficial.

MasterChef 2025: se filtró quién sería el primer eliminado del reality
Hace 48 Min

El esperado estreno de MasterChef Celebrity 2025 está programado para el 14 de octubre. El popular reality culinario de Telefe contará con la conducción de Wanda Nara y el panel de jurados compuesto por los reconocidos chefs Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. No obstante, la producción enfrenta una situación comprometedora, dado que la identidad del primer participante fuera de competencia se reveló antes de su emisión oficial.

MasterChef Celebrity 2025: ¿cuándo estrena y quiénes serán los participantes?

MasterChef Celebrity 2025: ¿cuándo estrena y quiénes serán los participantes?

Pese a que el ciclo aún no se transmite por televisión, las grabaciones comenzaron justo después de la ceremonia de los premios Martín Fierro. A pocos días de iniciar el rodaje, surgieron noticias importantes sobre las primeras controversias y la figura que abandonará la competencia de manera temprana. La filtración generó un fuerte revuelo en redes sociales, pues quita el factor sorpresa tan buscado por los realities.

Quién fue la primera persona eliminada de MasterChef 2025

La celebridad que dejaría rápidamente la cocina de Telefe es Marixa Balli. La reconocida figura, también apodada “La Cachaca”, no logró superar la primera ronda de eliminación, según la información trascendida. Este dato sobre su salida prematura del certamen se conoció días antes del debut oficial.

El periodista Nahuel Saa (La Criti) fue quien precisó en sus redes sociales que Marixa Balli se retiraría del certamen primero. La información sobre el rápido egreso de la artista se corroboró mediante detalles compartidos por Ángel De Brito en LAM este lunes. El comunicador confirmó que la primera gala de eliminación de MasterChef se desarrollaba en ese momento.

Cómo le afectó la eliminación a Marixa Balli

La eliminación supuestamente impactó fuertemente a la participante, manifestando una gran tristeza por su desempeño en el concurso. Marixa Balli fue vista llorando en el evento benéfico de Fundaleu, reflejando su estado anímico tras el suceso. El resultado representa un golpe duro, considerando el esfuerzo que dedicó al unirse al proyecto de Telefe.

La celebridad siente que apostó todo al mudarse de canal para participar del reality. Ahora, su sensación es que se quedó sin nada luego de su rápida salida de la cocina. El certamen, que cuenta con 24 participantes incluyendo a personalidades como María Eugenia Tobal, Pablo Lescano y Maxi López, perdió su primer miembro antes de su emisión por la pantalla chica.

Temas Wanda Nara
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
MasterChef Celebrity 2025: ¿cuándo estrena y quiénes serán los participantes?

MasterChef Celebrity 2025: ¿cuándo estrena y quiénes serán los participantes?

¿Morena Rial está haciendo huelga de hambre desde la prisión?: habló su abogado

¿Morena Rial está haciendo huelga de hambre desde la prisión?: habló su abogado

Silencio total en pleno show: el grave error que puso en riesgo la continuidad de una participante en La Voz

Silencio total en pleno show: el grave error que puso en riesgo la continuidad de una participante en La Voz

Siempre se lo dan a Susana Giménez: el enojo de Vero Lozano que encendió la disputa mediática con la diva

"Siempre se lo dan a Susana Giménez": el enojo de Vero Lozano que encendió la disputa mediática con la diva

Wanda Nara blanqueó su romance con Martín Migueles: besos en un auto y gestos de complicidad ante las cámaras

Wanda Nara blanqueó su romance con Martín Migueles: besos en un auto y gestos de complicidad ante las cámaras

Lo más popular
La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires
1

La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo
2

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo

El día que Fred Machado conoció a Juan Manzur
3

El día que "Fred" Machado conoció a Juan Manzur

¿Quién es Karen Reichardt, la inesperada candidata a diputados por LLA en la provincia de Buenos Aires?
4

¿Quién es Karen Reichardt, la inesperada candidata a diputados por LLA en la provincia de Buenos Aires?

La calle 24 de Septiembre iba a ser avenida y terminó en “serrucho”
5

La calle 24 de Septiembre iba a ser avenida y terminó en “serrucho”

Breves de la economía: modifican el régimen de recaudación bancaria
6

Breves de la economía: modifican el régimen de recaudación bancaria

Más Noticias
Preocupación en la Terminal de Ómnibus: 100 trabajadores denuncian que serán despedidos a fin de mes

Preocupación en la Terminal de Ómnibus: 100 trabajadores denuncian que serán despedidos a fin de mes

El inquietante último posteo de Daiana Mendieta antes de ser hallada muerta en un aljibe

El inquietante último posteo de Daiana Mendieta antes de ser hallada muerta en un aljibe

Preocupación por Verónica Castro: apuntan a su hijo Cristian por su estado de salud

Preocupación por Verónica Castro: apuntan a su hijo Cristian por su estado de salud

Los tucumanos hacen historia en La Voz Argentina 2025: pasaron a la semifinal y buscan ganar el certamen

Los tucumanos hacen historia en La Voz Argentina 2025: pasaron a la semifinal y buscan ganar el certamen

Alerta naranja por fuertes vientos de hasta 120 km/h: ¿qué zonas deberán extremar los cuidados?

Alerta naranja por fuertes vientos de hasta 120 km/h: ¿qué zonas deberán extremar los cuidados?

El misterio del mal olor en San Miguel de Tucumán: qué lo provoca y cómo planean reducirlo

El misterio del mal olor en San Miguel de Tucumán: qué lo provoca y cómo planean reducirlo

Así luce el hijo de Ricardo Fort a los 21 años: el impactante cambio físico de Felipe

Así luce el hijo de Ricardo Fort a los 21 años: el impactante cambio físico de Felipe

Rollitos rellenos de atún: una cena fácil, sin harina y sin horno

Rollitos rellenos de atún: una cena fácil, sin harina y sin horno

Comentarios