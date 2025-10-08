MasterChef 2025: se filtró quién sería el primer eliminado del reality

El esperado estreno de MasterChef Celebrity 2025 está programado para el 14 de octubre. El popular reality culinario de Telefe contará con la conducción de Wanda Nara y el panel de jurados compuesto por los reconocidos chefs Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. No obstante, la producción enfrenta una situación comprometedora, dado que la identidad del primer participante fuera de competencia se reveló antes de su emisión oficial.