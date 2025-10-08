MasterChef 2025: se filtró quién sería el primer eliminado del reality

El esperado estreno de MasterChef Celebrity 2025 está programado para el 14 de octubre. El popular reality culinario de Telefe contará con la conducción de Wanda Nara y el panel de jurados compuesto por los reconocidos chefs Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. No obstante, la producción enfrenta una situación comprometedora, dado que la identidad del primer participante fuera de competencia se reveló antes de su emisión oficial.
Pese a que el ciclo aún no se transmite por televisión, las grabaciones comenzaron justo después de la ceremonia de los premios Martín Fierro. A pocos días de iniciar el rodaje, surgieron noticias importantes sobre las primeras controversias y la figura que abandonará la competencia de manera temprana. La filtración generó un fuerte revuelo en redes sociales, pues quita el factor sorpresa tan buscado por los realities.
Quién fue la primera persona eliminada de MasterChef 2025
La celebridad que dejaría rápidamente la cocina de Telefe es Marixa Balli. La reconocida figura, también apodada “La Cachaca”, no logró superar la primera ronda de eliminación, según la información trascendida. Este dato sobre su salida prematura del certamen se conoció días antes del debut oficial.
El periodista Nahuel Saa (La Criti) fue quien precisó en sus redes sociales que Marixa Balli se retiraría del certamen primero. La información sobre el rápido egreso de la artista se corroboró mediante detalles compartidos por Ángel De Brito en LAM este lunes. El comunicador confirmó que la primera gala de eliminación de MasterChef se desarrollaba en ese momento.
Cómo le afectó la eliminación a Marixa Balli
La eliminación supuestamente impactó fuertemente a la participante, manifestando una gran tristeza por su desempeño en el concurso. Marixa Balli fue vista llorando en el evento benéfico de Fundaleu, reflejando su estado anímico tras el suceso. El resultado representa un golpe duro, considerando el esfuerzo que dedicó al unirse al proyecto de Telefe.
La celebridad siente que apostó todo al mudarse de canal para participar del reality. Ahora, su sensación es que se quedó sin nada luego de su rápida salida de la cocina. El certamen, que cuenta con 24 participantes incluyendo a personalidades como María Eugenia Tobal, Pablo Lescano y Maxi López, perdió su primer miembro antes de su emisión por la pantalla chica.