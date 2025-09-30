TVE elimina Bake Off, pero apuesta por una nueva versión de Top Chef dulce

Televisión Española sigue apostando por la repostería y los famosos, aunque da por terminado ‘Bake Off: famosos al horno’, programa que lanzó a comienzos de 2024 y que no consiguió los resultados de audiencia de MasterChef Celebrity. Presentado por Paula Vázquez, el espacio contó con participantes como Alba Carrillo, Rocío Carrasco, Víctor Sandoval e Isabel Gemio, pero finalmente RTVE ha decidido no continuar con nuevas ediciones.