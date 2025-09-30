TVE elimina Bake Off, pero apuesta por una nueva versión de Top Chef dulce

Secciones
Televisión Española sigue apostando por la repostería y los famosos, aunque da por terminado ‘Bake Off: famosos al horno’, programa que lanzó a comienzos de 2024 y que no consiguió los resultados de audiencia de MasterChef Celebrity. Presentado por Paula Vázquez, el espacio contó con participantes como Alba Carrillo, Rocío Carrasco, Víctor Sandoval e Isabel Gemio, pero finalmente RTVE ha decidido no continuar con nuevas ediciones.

Sin embargo, el ente público no abandona los dulces. Según verTele, RTVE ha encargado a BoxFish, la misma productora de Bake Off, adaptar la versión pastelera de Top Chef, conocida anteriormente como Top Chef VIP Just Desserts, bajo el nuevo título Top Chef: Dulces y Famosos. Esta versión se alejará del estilo de MasterChef, que había caracterizado la edición de Antena 3 presentada por Alberto Chicote entre 2013 y 2017, y traerá una propuesta completamente renovada.

Por el momento, se desconocen los nombres de los nuevos concursantes y las fechas exactas de estreno, aunque es probable que el programa llegue a La 1 a comienzos de 2026, siguiendo la tradición de lanzamiento de Bake Off en los últimos años.

Un formato internacional consolidado

Top Chef se estrenó en Estados Unidos en 2006 por Bravo y ha sido galardonado con dos premios Emmy®. Producido por Magical Elves Productions, el programa ha contado con más de 100 chefs con estrellas Michelin y ha generado exitosas adaptaciones locales en Canadá (11 temporadas), Francia (16), Oriente Medio (7), así como versiones en México, Italia y Sudáfrica.

En esta versión española, un grupo de celebridades de televisión, deporte, música y cine competirá en retos de repostería, creando desde dulces clásicos hasta postres innovadores, demostrando su habilidad, creatividad y temple ante el jurado y el público.

¿Logrará conquistar a la audiencia?

El éxito de Top Chef: Dulces y Famosos marcará si los espectadores siguen interesados en programas de cocina con famosos y repostería, un género que Televisión Española no parece dispuesta a abandonar.

