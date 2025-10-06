MasterChef Celebrity 2025: ¿cuándo estrena y quiénes serán los participantes?

El conocido y exitoso ciclo de competencias culinarias en vivo, MasterChef, vuelve a la televisión argentina con una edición de celebridades. Esta vez estará conducido por Wanda Nara y los jurados son Damian Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui.
Telefe apuesto por este reality que cuenta con 24 participantes cuyas identidades aun no fueron reveladas. En spot con mucho humor, donde Wanda interpretaba a una psicologa grupal y los pacientes eran los tres chefs, que se mostraban preocupados por repetir "errores imperdonables" en el reality.
Cuándo se estrena MasterChef Celebrity 2025 en Telefe
Por el momento, todavía no se confirmó el horario del programa, pero se espera que tome el lugar en la grilla de La Voz Argentina, que está en sus últimas instancias. El próximo martes 14 de octubre iniciará la nueva edición de MasterChef Celebrity.
La conductora Wanda Nara, junto a Verónica Lozano, presentó el 18 de septiembre la lista completa de participantes en Se encienden las hornallas, un programa especial creado para revelar los nombres del certamen. Todos ellos pondrán a prueba sus habilidades en la cocina, buscando impresionar al jurado y alzarse con el título.
Los 24 participantes confirmados de MasterChef Celebrity 2025
-Pablo Lescano: músico y cantante, más conocido por ser el líder de la banda de cumbia villera Damas Gratis.
-Evangelina Anderson: modelo, bailarina y actriz con una extensa carrera en los medios. Actualmente es influencer en las redes sociales y madre de Bastian, Lola y Emma Demichelis.
-Alex Pelao: influencer y actor que ganó su fama en los últimos años en las redes sociales con sus videos personificando personajes cliché.
-Valentina Cervantes: pareja y madre de los hijos del futbolista Enzo Fernández. En el último tiempo ganó notoriedad por su participación en las redes y se abrió camino en el modelaje.
-Luis Ventura: periodista de espectáculos, conocido por su participación en Intrusos y por crear la Revista Paparazzi en 2002. Actualmente, presidente de APTRA y director técnico de fútbol.
-Sofi Martínez: periodista deportiva y conductora que ganó un lugar destacado en la televisión y las redes a partir de su cobertura en el Mundial Qatar 2022.
-La Joaqui: rapera y cantante argentina, pionera del RKT. En la televisión trabajó como jurado en Got Talent Argentina y co-coach en La Voz Argentina 2025. También actuó en El Marginal.
-Diego “Peque” Schwartzman: extenista que entró en el Top 10 del ranking en individuales en 2020. Se retiró a principios de 2025 tras su último torneo en el ATP de Buenos Aires.
-Momi Giardina: actriz, bailarina y humorista con una larga carrera. Trabajó en Showmatch y Luzu TV. Participará por un mes y será reemplazada por Selva Pérez, quien estuvo en la última edición de Gran Hermano.
-Maxi López: exfutbolista y exmarido de Wanda Nara, padre de tres de sus hijos mayores. Actualmente, empresario en Suiza.
-Esteban Mirol: periodista que trabajó en distintos medios gráficos y radiales a lo largo de los años.
-Emilia Attias: modelo, actriz y DJ que ganó notoriedad a partir de la novela de Cris Morena, Casi Ángeles. Este año fue noticia tras su separación con El Turco Naím.
-Andy Chango (Andrés Fejerman): compositor, cantante, actor y escritor. En 2023 interpretó a Charly García en la serie El amor después del amor.
-Susana Roccasalvo: desde 1990 trabajó en diferentes programas como locutora, cronista, panelista y conductora. Desde 2013 está al frente de Implacables y es miembro de APTRA.
-Jorge “Roña” Castro: exboxeador profesional, campeón mundial de la categoría peso medio en 1994. Participó en realities como Gran Hermano Famosos.
-Ian Lucas: youtuber y cantante que comenzó a los 13 años en redes sociales. Alcanzó el éxito en 2024 con su carrera musical y actuó en series de Disney.
-Claudio “Turco” Husaín: exfutbolista que debutó en primera división de Vélez Sarsfield en 1993. Jugó en equipos argentinos e internacionales, y actualmente es periodista deportivo.
-Marixa Balli: vedette y bailarina que ganó notoriedad en la década de 1990 con su canción “La Cachaca”. También es empresaria en el rubro de la indumentaria.
-Eugenia Tobal: actriz y modelo con carrera en cine, televisión y teatro. Conocida por producciones como Gasoleros y Los Únicos.
-Agustín “Cachete” Sierra: actor que empezó su carrera con solo ocho años en Verano del ´98. Trabajó en proyectos de Cris Morena y ganó el Cantando por un sueño en 2020.
-Miguel Ángel Rodríguez: actor y comediante con una larga carrera en la televisión, cine y teatro. Algunos de sus mayores éxitos fueron Los Roldán y Son amores.
-Chino Leunis: periodista deportivo y locutor. Se hizo popular en televisión desde 2014 cuando condujo el programa Escape perfecto.