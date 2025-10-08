Carlos Cisneros denunció corrupción en el Poder Judicial en medio de tensiones por el narcotráfico

Cisneros, quien también es Secretario de Administración Nacional de La Asociación Bancaria y ocupó un rol clave en la política tucumana durante tres décadas (incluyendo su designación como titular de la Caja Popular de Ahorros en 1995), argumentó que el sistema judicial local está viciado. En su video, Cisneros criticó al Ministerio Público Fiscal, encabezado por Edmundo Jiménez, al acusarlo de asignar abogados defensores a imputados que luego se convierten en funcionarios del propio Ministerio.