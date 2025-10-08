Carlos Cisneros denunció corrupción en el Poder Judicial en medio de tensiones por el narcotráfico

En un escenario marcado por la alarma sobre una posible "guerra narco" en Tucumán, el diputado nacional Carlos Cisneros (Unión por la Patria) denunció públicamente corrupción e impunidad en el Poder Judicial. La denuncia, realizada a través de un video en redes sociales, llegó después de que LA GACETA publicara un informe que vincula al Clan Ale con la barra brava del Club Atlético San Martín, institución con lazos históricos con La Bancaria.
Cisneros, quien también es Secretario de Administración Nacional de La Asociación Bancaria y ocupó un rol clave en la política tucumana durante tres décadas (incluyendo su designación como titular de la Caja Popular de Ahorros en 1995), argumentó que el sistema judicial local está viciado. En su video, Cisneros criticó al Ministerio Público Fiscal, encabezado por Edmundo Jiménez, al acusarlo de asignar abogados defensores a imputados que luego se convierten en funcionarios del propio Ministerio.
Luego de que la Justicia realizara siete allanamientos y lo sindicara como el supuesto líder de una organización extorsivo-criminal que habría fabricado pruebas falsas y una denuncia trucha contra los ex jugadores de Vélez acusados de violación, Cisneros sostuvo que "lo que buscan es disciplinar a la víctima, meterle miedo y hacerle terrorismo a las testigos y descalificar a la doctora (Patricia) Neme".
"Cuando hay una violación, el que tiene plata en Tucumán zafa", remarcó el dirigente. Además, Cisneros afirmó que en el Poder Judicial “todo es manipulable". "Éste es el jardín de la injusticia. No puede haber tanta cochinada e impunidad", insistió.
Además, el legislador nacional defendió a La Bancaria como defensora de las mujeres, al rechazar las acusaciones sobre liderar una organización mafiosa con vínculos con el mundo del juego, las apuestas, la extorsión política y judicial que pesa sobre el sindicalista.
Sin embargo, las acusaciones de Cisneros contrastaron con su prolongada trayectoria en la política tucumana y su relación con figuras controvertidas. La Bancaria tuvo una fuerte influencia en el Club Atlético San Martín, incluso durante la gestión del club por parte de la gerenciadora de Rubén "El Mono" Ale en el pasado.
Precisamente, la renovada atención sobre los vínculos entre el narcotráfico y el fútbol en Tucumán surgió tras la detención de Facundo Ale (hijo de Ángel "El Mono" Ale) y Walter "Petiso David" Lobo tras un tiroteo. Este incidente, sumado al historial de la familia Ale y sus conexiones con el club San Martín, alimentó la preocupación sobre la creciente influencia del narcotráfico en la provincia.