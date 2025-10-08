Secciones
Política

Carlos Cisneros denunció corrupción en el Poder Judicial en medio de tensiones por el narcotráfico

En un video que subió a las redes sociales, el diputado de extracción sindical criticó al Ministerio Público Fiscal, encabezado por Edmundo Jiménez.

Carlos Cisneros. Carlos Cisneros.
Hace 1 Hs

En un escenario marcado por la alarma sobre una posible "guerra narco" en Tucumán, el diputado nacional Carlos Cisneros (Unión por la Patria) denunció públicamente corrupción e impunidad en el Poder Judicial. La denuncia, realizada a través de un video en redes sociales, llegó después de que LA GACETA publicara un informe que vincula al Clan Ale con la barra brava del Club Atlético San Martín, institución con lazos históricos con La Bancaria.

Cisneros, quien también es Secretario de Administración Nacional de La Asociación Bancaria y ocupó un rol clave en la política tucumana durante tres décadas (incluyendo su designación como titular de la Caja Popular de Ahorros en 1995), argumentó que el sistema judicial local está viciado. En su video, Cisneros criticó al Ministerio Público Fiscal, encabezado por Edmundo Jiménez, al acusarlo de asignar abogados defensores a imputados que luego se convierten en funcionarios del propio Ministerio.

Luego de que la Justicia realizara siete allanamientos y lo sindicara como el supuesto líder de una organización extorsivo-criminal que habría fabricado pruebas falsas y una denuncia trucha contra los ex jugadores de Vélez acusados de violación, Cisneros sostuvo que "lo que buscan es disciplinar a la víctima, meterle miedo y hacerle terrorismo a las testigos y descalificar a la doctora (Patricia) Neme".

"Cuando hay una violación, el que tiene plata en Tucumán zafa", remarcó el dirigente. Además, Cisneros afirmó que en el Poder Judicial “todo es manipulable". "Éste es el jardín de la injusticia. No puede haber tanta cochinada e impunidad", insistió.

Además, el legislador nacional defendió a La Bancaria como defensora de las mujeres, al rechazar las acusaciones sobre liderar una organización mafiosa con vínculos con el mundo del juego, las apuestas, la extorsión política y judicial que pesa sobre el sindicalista.

Sin embargo, las acusaciones de Cisneros contrastaron con su prolongada trayectoria en la política tucumana y su relación con figuras controvertidas. La Bancaria tuvo una fuerte influencia en el Club Atlético San Martín, incluso durante la gestión del club por parte de la gerenciadora de Rubén "El Mono" Ale en el pasado.

Precisamente, la renovada atención sobre los vínculos entre el narcotráfico y el fútbol en Tucumán surgió tras la detención de Facundo Ale (hijo de Ángel "El Mono" Ale) y Walter "Petiso David" Lobo tras un tiroteo. Este incidente, sumado al historial de la familia Ale y sus conexiones con el club San Martín, alimentó la preocupación sobre la creciente influencia del narcotráfico en la provincia.

Temas TucumánPoder Judicial de TucumánCarlos CisnerosEdmundo JiménezAdolfo Angel "El Mono" AleMinisterio Público FiscalFacundo Ale
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La detención de “Petiso David” Lobo: “Ángel Ale siempre estuvo con la Policía, ellos armaron todo”

La detención de “Petiso David” Lobo: “Ángel Ale siempre estuvo con la Policía, ellos armaron todo”

Una jueza no creyó su versión y Facundo Ale está en Benjamín Paz

Una jueza no creyó su versión y Facundo Ale está en Benjamín Paz

Carlos Cisneros presentó un proyecto para repudiar el fallo de la jueza Preska en el caso YPF

Carlos Cisneros presentó un proyecto para repudiar el fallo de la jueza Preska en el caso YPF

Gustavo Sáenz, tras su protesta en Casa Rosada: “No fui a hacer de Romeo y Julieta, que bajen los fondos”

Gustavo Sáenz, tras su protesta en Casa Rosada: “No fui a hacer de Romeo y Julieta, que bajen los fondos”

Facundo Ale fue alojado en Benjamín Paz

Facundo Ale fue alojado en Benjamín Paz

Lo más popular
La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires
1

La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo
2

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo

El día que Fred Machado conoció a Juan Manzur
3

El día que "Fred" Machado conoció a Juan Manzur

Breves de la economía: modifican el régimen de recaudación bancaria
4

Breves de la economía: modifican el régimen de recaudación bancaria

La calle 24 de Septiembre iba a ser avenida y terminó en “serrucho”
5

La calle 24 de Septiembre iba a ser avenida y terminó en “serrucho”

El tiempo en Tucumán: la temperatura comenzará a subir después de una mañana fresca
6

El tiempo en Tucumán: la temperatura comenzará a subir después de una mañana fresca

Más Noticias
¿Quién es Karen Reichardt, la inesperada candidata a diputados por LLA en la provincia de Buenos Aires?

¿Quién es Karen Reichardt, la inesperada candidata a diputados por LLA en la provincia de Buenos Aires?

Causa $Libra: el fiscal ordenó análisis forenses de los teléfonos de Javier Milei y de su hermana Karina

Causa $Libra: el fiscal ordenó análisis forenses de los teléfonos de Javier Milei y de su hermana Karina

La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires

La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires

El día que Fred Machado conoció a Juan Manzur

El día que "Fred" Machado conoció a Juan Manzur

Fuerte cruce entre Patricia Bullrich y Juan Grabois por la extradición de Fred Machado

Fuerte cruce entre Patricia Bullrich y Juan Grabois por la extradición de Fred Machado

Intento de magnicidio contra Cristina Fernández: hoy se conocerá el veredicto contra Sabag Montiel y Uliarte

Intento de magnicidio contra Cristina Fernández: hoy se conocerá el veredicto contra Sabag Montiel y Uliarte

Los tucumanos hacen historia en La Voz Argentina 2025: pasaron a la semifinal y buscan ganar el certamen

Los tucumanos hacen historia en La Voz Argentina 2025: pasaron a la semifinal y buscan ganar el certamen

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo

Comentarios