La Voz Argentina 2025: qué pasó con la programación de Telefe y por qué preocupa a los fans

El "Tercer Round" se puede ver este martes, desde las 21:45 horas, bajo la conducción de Nico Occhiato. La transmisión se realiza por la pantalla de Telefe, y también por los canales de Twitch y YouTube del canal. Adicionalmente, se puede seguir a través de la página de MiTelefe y de Luzu TV. Para quienes prefieren ver el programa desde dispositivos móviles, la transmisión es accesible mediante las aplicaciones de Flow, DirecTV Go y Telecentro Play, asegurando que nadie se pierda la performance de los cantantes que continúan en competencia.