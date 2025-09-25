La Voz Argentina 2025: qué pasó con la programación de Telefe y por qué preocupa a los fans

Los frecuentes ajustes en la programación del canal de las pelotas (Telefe) generan incertidumbre respecto a la emisión de sus programas. Estos cambios constantes mantienen a los seguidores del reality musical La Voz Argentina en alerta, especialmente mientras el ciclo se acerca a su final. El presentador del programa es Nico Occhiato.
Pese a que el ciclo musical de Nico Occhiato está cerca de su conclusión, los fans expresan frustración por las continuas modificaciones de Telefe en su grilla. Esta situación desata confusión sobre el día y el horario de emisión del programa. La incertidumbre en torno a la programación es palpable, incluso después de que el ciclo intentó extender sus emisiones.
Las razones detrás de las interrupciones
Diversos eventos externos influyeron en que La Voz Argentina no saliera al aire en varias oportunidades. Entre los motivos que obligaron a la suspensión de las emisiones se encuentran las transmisiones de partidos de la Selección Argentina y la Copa Libertadores. A estos se suman las elecciones desarrolladas en la provincia de Buenos Aires, celebradas el pasado 7 de septiembre.
Aunque el ciclo de competición extendió sus emisiones a seis días semanales, cubriendo de domingo a viernes, los seguidores del programa se encuentran con la sorpresa de que este no se emite en las noches esperadas. Por ello, la incertidumbre respecto a los días y horarios de transmisión sigue siendo un tema de discusión.
El Reality se adapta al nuevo esquema Semanal
Actualmente, el reality se está emitiendo con un esquema de programación reducido, saliendo al aire de lunes a jueves. Dentro de este nuevo diagrama, se presenta una nueva fase de la competencia llamada "Tercer Round". El lunes anterior a la jornada de cambios, el Team Luck Ra compitió en esta etapa.
El equipo de Miranda! compite en su horario habitual en la noche de este martes. Los cantantes que siguen en juego y participan en el Team Miranda! durante el "Tercer Round" son Thomas Guzmán, Sofía Verna, Pablo Cuello, Joaquín Martínez, Eugenia Rodríguez y Emiliano Villagra.
El "Tercer Round" se puede ver este martes, desde las 21:45 horas, bajo la conducción de Nico Occhiato. La transmisión se realiza por la pantalla de Telefe, y también por los canales de Twitch y YouTube del canal. Adicionalmente, se puede seguir a través de la página de MiTelefe y de Luzu TV. Para quienes prefieren ver el programa desde dispositivos móviles, la transmisión es accesible mediante las aplicaciones de Flow, DirecTV Go y Telecentro Play, asegurando que nadie se pierda la performance de los cantantes que continúan en competencia.