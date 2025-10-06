Video: Javier Milei transmitió en vivo la prueba de sonido desde el Movistar Arena

El presidente Javier Milei sorprendió este lunes a sus seguidores al transmitir en vivo por Instagram la prueba de sonido del show que ofrecerá en el Movistar Arena, donde presentará su nuevo libro Cómo construir un milagro. El evento se realizará con entrada libre y gratuita y contará con la participación de su grupo musical, “La banda presidencial”, integrada por colaboradores cercanos y militantes libertarios.