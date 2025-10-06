Secciones
Política

Video: Javier Milei transmitió en vivo la prueba de sonido desde el Movistar Arena

Mostró la previa del show que dará junto a “La banda presidencial” en la presentación de su libro Cómo construir un milagro.

Javier Milei. Javier Milei.
Hace 1 Hs

El presidente Javier Milei sorprendió este lunes a sus seguidores al transmitir en vivo por Instagram la prueba de sonido del show que ofrecerá en el Movistar Arena, donde presentará su nuevo libro Cómo construir un milagro. El evento se realizará con entrada libre y gratuita y contará con la participación de su grupo musical, “La banda presidencial”, integrada por colaboradores cercanos y militantes libertarios.

Milei mostró la previa del show y cantó con Lilia Lemoine

En medio de un contexto político agitado, tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura por Buenos Aires debido a sus vínculos con el presunto narco Fred Machado, Milei aprovechó sus redes para conectar con su público.

Durante el vivo, el mandatario entonó una versión “capitalista” del tema Tu vicio de Charly García, acompañado por la diputada Lilia Lemoine, quien también participará del evento.

“Soy liberal, soy de todos el más liberal, no me pueden pisar porque soy capitalista”, cantó Milei entre risas.

El presidente bromeó con sus seguidores al decir:

“Parece que hay fuego acá... Como verán esto se está poniendo bueno. Prepárense para un show de la putísima madre. ¡Viva la libertad, carajo!”.

“La banda presidencial” y el detrás de escena

En otro tramo del vivo, Milei mostró parte de la prueba de sonido, con guitarras y coros de fondo. Según adelantaron desde la Casa Rosada, el mandatario interpretará distintos temas musicales con connotaciones políticas y mensajes vinculados a su gestión.

Entre los integrantes de la banda figura Joaquín Benegas Lynch, hermano del diputado Bertie Benegas Lynch y candidato a senador por Entre Ríos.

El evento cuenta con el apoyo de la agrupación “Las Fuerzas del Cielo”, liderada por Santiago Caputo, e integrada por militantes libertarios que manejan la comunicación digital del Gobierno.

Un nuevo show con tintes políticos

La presentación de Cómo construir un milagro será una suerte de continuación del espectáculo que Milei ofreció en el Luna Park en mayo de 2024, cuando lanzó su libro anterior, Capitalismo, Socialismo y la trampa neoclásica.

La editorial Hogar del Sur, responsable de la publicación, anticipó que la obra “reúne los fundamentos de cada una de las decisiones que el Gobierno tomó desde el 10 de diciembre de 2023”.

El evento ocurre en plena campaña electoral rumbo a las elecciones del 26 de octubre, donde La Libertad Avanza (LLA) busca revertir los resultados adversos obtenidos en Buenos Aires.

Temas José Luis EspertJavier MileiLilia Lemoine
