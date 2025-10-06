¿Cuáles son los criterios de los padres a la hora de buscar el colegio de sus hijos? "Siento que es más difícil que elegir casa"
Desde el costo hasta el miedo al bullying, pasando por un abanico de ítems: todo eso tienen en cuenta padres y madres antes de quedarse con una institución educativa. Especialistas, directivos y padres cuentan a LA GACETA qué priorizan, que los preocupa y cómo cambian los criterios a la hora de elegir.
DECISIÓN DIFÍCIL. Esta etapa del año suele ser clave para los padres y la elección del colegio de sus hijos.
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Tucumán
Lo más popular