Verónica Castro aparece con oxígeno y silla de ruedas en aeropuerto: la verdad sobre su salud

La reconocida actriz Verónica Castro fue vista este lunes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) utilizando un tanque de oxígeno portátil y una silla de ruedas, lo que provocó especulaciones sobre su estado de salud.
Acompañada por personal de asistencia, Castro se desplazó por la terminal aérea usando una cánula nasal para recibir oxígeno, sin embargo, ella misma aclaró que esto se debe a comodidad para caminar. “Es por comodidad para caminar”, aseguró, negando que padezca alguna enfermedad grave.
La razón detrás del oxígeno y la silla de ruedas
La actriz detalló que el oxígeno complementario facilita su movilidad, permitiéndole caminar más rápido por los pasillos del aeropuerto, que suelen estar muy concurridos. En cuanto a la silla de ruedas, Verónica Castro explicó que no se debe a un impedimento físico, sino a la necesidad de trasladarse con rapidez.
“Estoy bien, es por comodidad para caminar”, reiteró ante los micrófonos de programas de espectáculos, buscando calmar las especulaciones sobre su salud.
Tenso encuentro con la prensa
Durante su paso por la terminal, la artista protagonizó un enfrentamiento con una reportera que insistía en temas relacionados con Yolanda Andrade y supuestas acusaciones de brujería.
Sin ocultar su enojo, Castro calificó la insistencia de la periodista como inapropiada y negativa, señalando que siempre vuelve a “las necedades de cosas feas, de cosas antiguas”. La actriz enfatizó que no tiene nada que aclarar respecto a Andrade, y que si bien puede responder preguntas sobre su salud, no le gusta que se toque constantemente un tema negativo.
El intercambio frente a cámaras provocó diversas reacciones en redes sociales, donde los seguidores comentaron tanto la aparición de Castro como su reacción ante los medios.
Otros temas familiares
Sobre su hijo Cristian Castro y su relación con Mariela Sánchez, Verónica se mostró relajada y sonriente. Indicó que es decisión de su hijo y que ella lo ve feliz, dejando en claro que respeta sus elecciones personales sin involucrarse en rumores o especulaciones.