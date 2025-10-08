Argentina vs. Nigeria por los octavos de final: horarios, formaciones y dónde ver el duelo histórico del Sub 20

El conjunto argentino, invicto en cada duelo que disputó el mundial Sub-20, ahora se encuentra con un dolor de cabeza en los octavos de final. En la noche del domingo, al cerrarse todos los grupos, el equipo de Diego Placente descubrió que Nigeria sería el próximo desafío. El conjunto africano terminó en la tercera posición del Grupo F, tras caer 1-0 con Noruega; derrotar por 3-2 a Arabia Saudita y empatar 1-1 con Colombia en la última jornada.