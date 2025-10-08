Secciones
Argentina vs. Nigeria por los octavos de final: horarios, formaciones y dónde ver el duelo histórico del Sub 20

El conjunto albiceleste se enfrentará a un viejo conocido, buscando la revancha luego del enfrentamiento en el Mundial Sub-20 de 2023.

Hace 1 Hs

La Argentina se perfila como una de las principales candidatas al título de campeón del Mundial Sub-20 de 2025, pero antes deberá reencontrarse con un viejo conocido, aquel que dejó con un mal sabor de boca al conjunto albiceleste hace dos años. Ahora el equipo busca la revancha contra un rival histórico como lo es Nigeria.

El conjunto argentino, invicto en cada duelo que disputó el mundial Sub-20, ahora se encuentra con un dolor de cabeza en los octavos de final. En la noche del domingo, al cerrarse todos los grupos, el equipo de Diego Placente descubrió que Nigeria sería el próximo desafío. El conjunto africano terminó en la tercera posición del Grupo F, tras caer 1-0 con Noruega; derrotar por 3-2 a Arabia Saudita y empatar 1-1 con Colombia en la última jornada.

Un rival bien conocido

Fue por aquel 2023, en las mismas instancias de octavos de final donde la Argentina debió retirarse con la cabeza gacha, cuando se enfrentó con este rival. Las Super Anguilas pasaron de fase, quienes se impusieron por 2-0 en el Bicentenario de San Juan y aplastando la posibilidad del título para la albiceleste.

Otro antecedente, bastante más lejano en el tiempo, fue la final del Mundial Sub 20 de Países Bajos 2005, el primer título de Lionel Messi con la camiseta celeste y blanca, y con el rosarino como autor de los dos goles para el 2-1 sobre Nigeria en Utrecht.

Posibles formaciones

El enfrentamiento ocurrirá en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, una verdadera prueba de fuego en el primer cruce eliminatorio del conjunto argentino. De acuerdo con TyC Sports, una posible formación del equipo argentino estará compuesta por Santino Barbi; Dylan Gorosito, Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña, Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Ian Subiabre y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Minetras que las Súper Ánguilas estará integrada por Ebenezer Harcourt; Amos Ochoche, Daniel Bameyi, Haruna Aliyu, Azuka Alatan; Daniel Daga, Israel Ayuma; Tahir Maigana, Salihu Nasiru, Sani Suleiman y Kparobo Arierhi DT: Aliyu Zubair.

Horarios y dónde ver Argentina vs. Nigeria

El duelo se llevará a cabo en el estadio chileno a las 16:30 de este miércoles y podrá verse en vivo en la  Argentina y en Latinoamérica a través de Telefe:

- Canal 10 en Cablevisión (Digital y HD)

- Canal 10 en Telecentro (Digital)

- Canal 123 en DirecTV (Digital) y 1123 en HD

