Agenda deportiva: ¿en qué canal ver en vivo Argentina-Nigeria por el Mundial Sub-20?

La Selección Argentina Sub-20 se enfrentará hoy ante Nigeria, en uno de los partidos más atractivos de los octavos de final de la Copa del Mundo, que se celebra en Chile. El ganador de esta llave se enfrentará a México, que ayer goleó a Chile por 4-1.
El equipo conducido por Diego Placente llega a este choque con puntaje ideal, después de derrotar a Cuba (3-1), Australia (4-1) y a Italia (1-0).
Alejo Sarco (B. Leverkusen) es uno de los goleadores de la competencia, con tres, mientras que Dylan Gorosito (Boca Juniors) lidera las asistencias, con dos.
Mientras tanto, Nigeria cayó en el debut ante Noruega (0-1) pero consiguió la clasificación luego de derrota a Arabia Saudita (3-2) y de igualar ante Colombia (1-1).
Agenda de TV del Mundial Sub-20
16.30: Argentina-Nigeria (DSports 2 / Telefe)
16.30: Colombia-Sudáfrica (DSports+)
20: Japón-Francia (DSports)
20: Paraguay-Noruega (DSports+)