Secciones
DeportesFútbol

México goleó a Chile y espera por Argentina o Nigeria en los cuartos del Mundial Sub 20

La “Tri” eliminó al anfitrión con un contundente 4-1 en Valparaíso y se metió entre los ocho mejores. España también avanzó tras vencer a Ucrania y enfrentará al ganador entre Colombia y Sudáfrica.

EL FESTEJO DE LA TRI. México goleó a Chile en Valparaíso y se metió entre los ocho mejores del Mundial Sub-20. EL FESTEJO DE LA "TRI". México goleó a Chile en Valparaíso y se metió entre los ocho mejores del Mundial Sub-20.
Hace 2 Hs

El Mundial Sub-20 ya tiene a sus dos primeros clasificados a cuartos de final. En una jornada intensa disputada en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, España superó 1-0 a Ucrania y México dio el golpe al eliminar al anfitrión Chile con una goleada 4-1. Con estos resultados, el cuadro del torneo empieza a tomar forma y el “Tri” podría cruzarse con Argentina en la próxima fase, si la “Albiceleste” vence a Nigeria esta tarde en octavos.

El primer turno fue para España, que dominó a Ucrania con una actuación sólida y volvió a instalarse entre las ocho mejores selecciones del certamen. El equipo de Paco Gallardo, campeón del mundo en 1999, encontró el único gol del partido a los 23 minutos, cuando Rodrigo Mendoza filtró un pase perfecto para Pablo García, que definió con precisión ante Vladyslav Krapyvtsov. A partir de allí, la “Furia Roja” manejó el ritmo y la posesión, pero sin ampliar el marcador. El 1-0 final marcó el regreso de los españoles a los cuartos de final después de 22 años.

El segundo duelo dejó una sorpresa mayúscula porque México goleó a Chile en su propia casa y se metió entre los ocho mejores. El equipo azteca, dirigido por Ricardo Cadena, impuso su jerarquía y eficacia frente a una “Roja” que no encontró respuestas. Tahiel Jiménez abrió el marcador a los 25 minutos con asistencia de Gilberto Mora, la joya de apenas 16 años que ya debutó en la Selección Mayor. En el complemento, Iker Fimbres amplió con un derechazo desde afuera del área y Hugo Camberos selló la goleada con un doblete. Juan Rossel descontó para el local en el cierre.

México, subcampeón en 1977 y tercero en 2011, espera ahora por el ganador del cruce entre Argentina y Nigeria, que se enfrentarán este miércoles desde las 16.30 en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. Si el equipo de Diego Placente logra avanzar, habrá duelo de alto voltaje ante los “aztecas” por un lugar en las semifinales.

Los cuartos de final se disputarán el fin de semana del 11 y 12 de octubre, mientras que la gran final será el domingo 19 en el Estadio Nacional de Santiago.

Temas ChileDiego PlacenteMundial Sub 20
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Agenda de TV del martes: comienzan los octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile

Agenda de TV del martes: comienzan los octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile

Brasil sorprendió con una fuerte decisión tras la histórica eliminación de su Selección Sub-20 en el Mundial de Chile

Brasil sorprendió con una fuerte decisión tras la histórica eliminación de su Selección Sub-20 en el Mundial de Chile

Tras una escandalosa separación, Nico González fue visto a los besos con una influencer que estaba en pareja

Tras una escandalosa separación, Nico González fue visto a los besos con una influencer que estaba en pareja

Lo más popular
Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo
1

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo

Breves de la economía: modifican el régimen de recaudación bancaria
2

Breves de la economía: modifican el régimen de recaudación bancaria

La calle 24 de Septiembre iba a ser avenida y terminó en “serrucho”
3

La calle 24 de Septiembre iba a ser avenida y terminó en “serrucho”

Mirando más allá del 26
4

Mirando más allá del 26

Debate de candidatos a intendente: abundaron las críticas por el deterioro de Alberdi
5

Debate de candidatos a intendente: abundaron las críticas por el deterioro de Alberdi

Entre el salvataje y una metamorfosis acelerada
6

Entre el salvataje y una metamorfosis acelerada

Más Noticias
Agenda deportiva: ¿en qué canal ver en vivo Argentina-Nigeria por el Mundial Sub-20?

Agenda deportiva: ¿en qué canal ver en vivo Argentina-Nigeria por el Mundial Sub-20?

“Está devastado”: revelan cómo vive Juan Román Riquelme el duro momento de Miguel Ángel Russo

“Está devastado”: revelan cómo vive Juan Román Riquelme el duro momento de Miguel Ángel Russo

Los tucumanos hacen historia en La Voz Argentina 2025: pasaron a la semifinal y buscan ganar el certamen

Los tucumanos hacen historia en La Voz Argentina 2025: pasaron a la semifinal y buscan ganar el certamen

Debate de candidatos a intendente: abundaron las críticas por el deterioro de Alberdi

Debate de candidatos a intendente: abundaron las críticas por el deterioro de Alberdi

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo

Breves de la economía: modifican el régimen de recaudación bancaria

Breves de la economía: modifican el régimen de recaudación bancaria

Entre el salvataje y una metamorfosis acelerada

Entre el salvataje y una metamorfosis acelerada

Mirando más allá del 26

Mirando más allá del 26

Comentarios