México goleó a Chile y espera por Argentina o Nigeria en los cuartos del Mundial Sub 20

El primer turno fue para España, que dominó a Ucrania con una actuación sólida y volvió a instalarse entre las ocho mejores selecciones del certamen. El equipo de Paco Gallardo, campeón del mundo en 1999, encontró el único gol del partido a los 23 minutos, cuando Rodrigo Mendoza filtró un pase perfecto para Pablo García, que definió con precisión ante Vladyslav Krapyvtsov. A partir de allí, la “Furia Roja” manejó el ritmo y la posesión, pero sin ampliar el marcador. El 1-0 final marcó el regreso de los españoles a los cuartos de final después de 22 años.