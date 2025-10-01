Secciones
El enigmático "look de la venganza" de Lali Espósito en España tras su cruce con Milei

La artista argentina presentó su nuevo disco en La Revuelta y habló del “odio presidencial” que recibió, con un estilo cargado de simbolismo.

LALI ESPÓSITO. La cantante argentina estuvo en La Revuelta. LALI ESPÓSITO. La cantante argentina estuvo en La Revuelta.
Hace 1 Hs

Lali Espósito volvió a conquistar al público español este martes con su visita al programa La Revuelta, donde presentó su sexto álbum de estudio, No vayas a atender cuando el demonio llama, ya disponible en plataformas digitales. Pero además de su música, lo que más llamó la atención fue el look elegido por la cantante argentina, un estilismo que muchos interpretan como un ‘outfit de la venganza’ tras sus declaraciones sobre Javier Milei.

En Argentina, Lali es sinónimo de éxito: fue la primera mujer en llenar el estadio de Vélez Sarsfield y recibió el reconocimiento como Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, la llegada de Javier Milei a la presidencia la convirtió en blanco de críticas.

La propia artista relató en el programa cómo se desencadenó la polémica: “Bueno, él me peleó. No le gustó una opinión concreta que yo di y entonces tuve que hacer una canción para responderle”, explicó. Todo comenzó con un tuit suyo que decía: “qué peligroso, qué triste”. Desde entonces, aseguró, fue objeto de una ola de odio en redes sociales promovida por el entorno del presidente: “Calumnias, injurias… por un rato fui el centro del hate del mismísimo presidente”, confesó.

El poder del negro: su ‘look de la venganza’

Para esta aparición en La Revuelta, Lali apostó por un conjunto negro de dos piezas: una chaqueta tipo cárdigan de manga larga y cuello redondo, con botonadura delantera, combinada con una minifalda a juego. El diseño incluía detalles bordados con lentejuelas discretas, aportando un brillo sutil al estilismo.

El color negro no pasó inadvertido: en la moda, se ha convertido en símbolo de fuerza y resistencia, y en este caso, todo indica que Lali lo usó como una declaración visual contra el hostigamiento que recibió. De ahí que muchos lo interpreten como su particular look de la venganza frente al presidente argentino.

Una tradición que no deja de inspirar

El concepto de revenge dress nació con Lady Di en los años 90, tras la infidelidad del entonces príncipe Carlos, y desde entonces ha sido replicado por estrellas de todo el mundo: desde Margot Robbie, al quedarse fuera de las nominaciones al Óscar por Barbie, hasta Leire Martínez en España, tras la polémica con La Oreja de Van Gogh.

Con este gesto, Lali Espósito se suma a una larga lista de mujeres que convirtieron la moda en un acto de reivindicación, demostrando que su voz y su estilo son tan potentes como su música.

Temas EspañaLali Espósito
