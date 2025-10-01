El enigmático "look de la venganza" de Lali Espósito en España tras su cruce con Milei

La propia artista relató en el programa cómo se desencadenó la polémica: “Bueno, él me peleó. No le gustó una opinión concreta que yo di y entonces tuve que hacer una canción para responderle”, explicó. Todo comenzó con un tuit suyo que decía: “qué peligroso, qué triste”. Desde entonces, aseguró, fue objeto de una ola de odio en redes sociales promovida por el entorno del presidente: “Calumnias, injurias… por un rato fui el centro del hate del mismísimo presidente”, confesó.