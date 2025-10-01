Secciones
Silencio total en pleno show: el grave error que puso en riesgo la continuidad de una participante en La Voz

Iara Lombardi no pudo contener los nervios y cometió un traspié que pone en juego su permanencia en el programa.

Hace 34 Min

Sin dudas, el último programa de La Voz fue una sorpresa total. Mientras que los horarios del programa cambian diariamente, las propuestas de las nuevas instancias traen desafíos renovados e inesperados, donde la tensión y los nervios no están fuera de juego. Así fue que un grave contratiempo complicó la continuidad de una participante, que se olvidó de la letra en la apertura del cuarto round del reality.

La Voz Argentina dio comienzo a otra etapa de la reality, esta vez con la competencia cruzada. Por esta ocasión, los participantes de distintos equipos se enfrentan individualmente, una instancia de la que uno de los participantes queda eliminado, mientras los jueces se vuelven cada vez más rigurosos en sus criterios.

Es en esta compleja instancia donde los competidores deben demostrar todo su talento y realizar performances que rocen la perfección, ya que un mínimo error puede poner en riesgo toda la continuidad en la competencia. Pero la presión a veces puede ser sofocante.

Iara Lombardi y un grave percance

A pesar de intentar una performance memorable, Iara Lombardi tuvo un grave traspié en su presentación en la cuarta ronda de la competencia. La participante, apenas iniciada una estrofa de la canción, se quedó completamente en silencio mientras la música continuaba sin su acompañamiento. Luego de la mitad de la canción, la joven recién pudo recuperar el ritmo.

Mientras la canción se reproducía, Iara permanecía congelada en el escenario, algo que los entrenadores no podían creer. Estos comenzaron a alentarla, marcándole el ritmo de la canción, parándose de sus sillas e incitando gritos y gestos para que retome. "¿Qué pasó? ¿No te escuchás?", le consultó Lali, desconcertada por lo que estaba sucediendo. Pero Iara pudo recuperar el aliento luego de un prolongado lapso.

Allí, la participante pudo entonar el popular estribillo de “Sarà perché ti amo", con una interpretación que borró el tropiezo del comienzo.  Una vez finalizada la música,  Lali Espósito corrió a abrazarla para darle consuelo.

La explicación de Iara y el consuelo del jurado

"Es mucha emoción y no puedo bajar. A veces la cabeza juega en contra y pasa esto. Estoy igualmente contenta por llegar hasta acá" , expresó Iara ante los entrenadores una vez que terminó la canción, dejando en claro que sabe que su futuro en el certamen se complicó. Lali y Occhiato la frenaron ante esa declaración y le dijeron que no podía despedirse ya mismo.

“Me fui en blanco completamente”, lamentó Iara antes de señalar que "es mucho el nivel de la competencia", "que sus compañeros están a la altura" y pedir perdón en reiteradas oportunidades.

Lali escuchó a Iara y le aclaró que esto no habla de ella como artista, sino de solo un percance . "No te voy a mentir porque esto es una competencia, pero no te guías por esta noche nomás. Es un gran recorrido y es el de una chica que está aprendiendo cómo ser una cantante profesional. Sos un ser humano, Iara, todos lo somos, ya todos nos pasan cosas de persona", le explicó la estrella pop a la participante.


