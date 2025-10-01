Silencio total en pleno show: el grave error que puso en riesgo la continuidad de una participante en La Voz

Lali escuchó a Iara y le aclaró que esto no habla de ella como artista, sino de solo un percance . "No te voy a mentir porque esto es una competencia, pero no te guías por esta noche nomás. Es un gran recorrido y es el de una chica que está aprendiendo cómo ser una cantante profesional. Sos un ser humano, Iara, todos lo somos, ya todos nos pasan cosas de persona", le explicó la estrella pop a la participante.



