En medio de la expectativa por la ayuda financiera de EEUU, los bonos y los ADRs operaron a la baja

Los bonos en dólares de Argentina operaron a la baja este martes, mientras que los ADRs registraron caídas de hasta un 5%, en medio de la visita del ministro de Economía, Luis Caputo, a Estados Unidos. Allí se reunió con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, para avanzar en los detalles del auxilio financiero prometido por Donald Trump al gobierno de Javier Milei, que, según adelantó el funcionario norteamericano, incluirá principalmente un swap de monedas.