En medio de la expectativa por la ayuda financiera de EEUU, los bonos y los ADRs operaron a la baja

El riesgo país retrocede por primera vez en varias jornadas mientras los inversores esperan definiciones sobre el swap de monedas.

Hace 1 Hs

Los bonos en dólares de Argentina operaron a la baja este martes, mientras que los ADRs registraron caídas de hasta un 5%, en medio de la visita del ministro de Economía, Luis Caputo, a Estados Unidos. Allí se reunió con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, para avanzar en los detalles del auxilio financiero prometido por Donald Trump al gobierno de Javier Milei, que, según adelantó el funcionario norteamericano, incluirá principalmente un swap de monedas.

Dólar hoy: el "blue" anotó una suba de $10 y alcanzó su valor más alto desde fines de septiembre

Dólar hoy: el blue anotó una suba de $10 y alcanzó su valor más alto desde fines de septiembre

Entre los títulos en dólares, el Global 2030 fue el que más descendió, con un 2%. También se registraron bajas en el Global 2049 (-1,9%) y en el Global 2035 (-1,8%). El riesgo país, calculado por JP Morgan, se ubicó en 1.016 puntos básicos, lo que representa un descenso del 5,9%.

En el mercado accionario, Bioceres lideró las pérdidas con un 5,8%, seguido por BBVA y Grupo Supervielle (-4,9%), Grupo Financiero (-3,4%) y Telecom (-3,1%). El índice S&P Merval cerró con un retroceso del 0,5%, ubicándose en 1.793.951,77 unidades, mientras que en dólares descendió a 1.150 puntos.

Analistas y bancos privados suben las proyecciones de inflación para septiembre: ¿qué pasará con del dólar?

Analistas y bancos privados suben las proyecciones de inflación para septiembre: ¿qué pasará con del dólar?

En este contexto, Matías Waitzel, socio de AT Inversiones, señaló a Ámbito que la incertidumbre sobre los términos de la visita de Caputo a Washington genera volatilidad en los mercados: "Hasta que no se conozcan los detalles de ese auxilio, vamos a seguir viendo ruedas muy dispares, con días muy verdes o muy rojos".

