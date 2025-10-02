Los bonos abrieron con ganancias, pero una aclaración de Bessent generó incertidumbre en los mercados

No obstante, una posterior entrevista de Bessent, en la que especificó que el apoyo no implicaría una inyección directa de fondos sino una línea de swap por U$S20.000 millones, enfrió el entusiasmo de los inversores. La corrección fue inmediata, y revirtió las ganancias iniciales y llevó a la mayoría de los bonos a terreno negativo. Como consecuencia, el riesgo país aumentó 34 puntos básicos, y alcanzó los 1264.