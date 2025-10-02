Secciones
Los bonos abrieron con ganancias, pero una aclaración de Bessent generó incertidumbre en los mercados

El funcionario de EEUU especificó que el apoyo no implicaría una inyección directa de fondos sino una línea de swap por U$S20.000 millones y enfrió el entusiasmo de los inversores.

La jornada bursátil argentina inició con un impulso alcista en bonos y acciones, impulsado por renovadas expectativas de apoyo financiero estadounidense. Sin embargo, la euforia se disipó rápidamente tras una aclaración del Secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, que moderó las expectativas sobre la naturaleza de la asistencia.

Inicialmente, el mercado reaccionó positivamente a las señales de Bessent sobre la negociación de "opciones para brindar apoyo financiero" al equipo económico argentino, liderado por el Ministro Luis Caputo. Este optimismo inicial, tras el fin del impulso generado por la baja temporal de retenciones, se tradujo en un repunte de hasta el 2,7% en los bonos soberanos en las primeras horas de la mañana.

No obstante, una posterior entrevista de Bessent, en la que especificó que el apoyo no implicaría una inyección directa de fondos sino una línea de swap por U$S20.000 millones, enfrió el entusiasmo de los inversores. La corrección fue inmediata, y revirtió las ganancias iniciales y llevó a la mayoría de los bonos a terreno negativo. Como consecuencia, el riesgo país aumentó 34 puntos básicos, y alcanzó los 1264.

Bessent intentó matizar la situación a través de redes sociales, al destacar la importancia de las políticas económicas del presidente Javier Milei y anticipó un encuentro con el equipo de Caputo en Washington para "avanzar de manera significativa" en las discusiones.

En el mercado accionario, la reacción fue similar. Las acciones argentinas que cotizan en Nueva York (ADR) inicialmente mostraron ganancias, pero luego viraron al rojo. El índice Merval retrocedió un 0,4%.

En cuanto al mercado cambiario, el dólar oficial minorista se mantuvo estable en $1450, tras un aumento de $50 el día anterior. El mayorista se ubicó en $1425.  Los dólares financieros mostraron leves aumentos: el CCL cerró en $1575,57, el MEP en $1525,25 y el blue se mantuvo sin cambios en $1460.

