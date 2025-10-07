Secciones
Dólar hoy: el "blue" anotó una suba de $10 y alcanzó su valor más alto desde fines de septiembre

En el segmento oficial, la divisa estadounidense operó sin cambios y finalizó a $1.455 para la venta en el Banco Nación.

Hace 1 Hs

En medio de la expectativa por la posible definición del apoyo financiero de Estados Unidos a la Argentina, el dólar "blue" continúo su escalada y registró un aumento de $10 respecto al cierre anterior, ubicándose en $1.460 para la venta y $1.440 para la compra, se trata del valor más alto desde el 22 de septiembre.  

Por su parte, el dólar oficial al público cerró sin cambios en el Banco Nación, manteniéndose en $1.455 para la venta y $1.405 para la venta. 

Según informó el Banco Central, en las entidades financieras el dólar minorista promedio se situó en $1.460,63 para la venta, con un incremento de 43 centavos, mientras que para la compra alcanzó los $1.407,64.

Analistas y bancos privados anticiparon qué pasará con del dólar

El informe del Banco Central también reflejó un ajuste en las proyecciones sobre el dólar oficial. Si bien los participantes del REM elevaron sus estimaciones, no prevén sobresaltos abruptos en el tipo de cambio. Para el cierre de octubre, proyectaron una cotización de $1.440, cifra prácticamente igual a la actual, aunque la encuesta fue realizada en los últimos días de septiembre, cuando el dólar mayorista todavía se ubicaba por debajo de los $1.400.

El mayor salto cambiario se espera para noviembre, inmediatamente después de las elecciones legislativas nacionales, con una devaluación del 4,1% que ubicaría al dólar en torno a los $1.500. Para el final del año, el mercado anticipa que el “billete verde” se ubicará en torno a los $1.536.

De confirmarse estas proyecciones, el tipo de cambio acumularía en los próximos doce meses un incremento del 24,1%, apenas por encima del aumento esperado para la inflación en el mismo período.

Temas El DólarTucumánBuenos AiresBanco Central de la República ArgentinaLuis CaputoSantiago BausiliJavier Milei
