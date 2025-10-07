Dólar hoy: el "blue" anotó una suba de $10 y alcanzó su valor más alto desde fines de septiembre

El informe del Banco Central también reflejó un ajuste en las proyecciones sobre el dólar oficial. Si bien los participantes del REM elevaron sus estimaciones, no prevén sobresaltos abruptos en el tipo de cambio. Para el cierre de octubre, proyectaron una cotización de $1.440, cifra prácticamente igual a la actual, aunque la encuesta fue realizada en los últimos días de septiembre, cuando el dólar mayorista todavía se ubicaba por debajo de los $1.400.