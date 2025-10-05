Secciones
DeportesMás deportes

Con cáncer de mama y una cinta rosa, Paola Nieva corrió 10K en la media maratón de LA GACETA

La corredora tucumana emocionó al completar los 10 kilómetros junto a su familia. Su historia se suma a la campaña Octubre Rosa para la detección temprana

Paola Nieva corrió 10K en la media maratón de LA GACETA. Paola Nieva corrió 10K en la media maratón de LA GACETA. LA GACETA / ANALÍA JARAMILLO
Ariane Armas
Por Ariane Armas Hace 3 Hs

El sonido de un corazón marcó el inicio de la largada. Para Paola Nieva, ese latido fue mucho más que el de la carrera: fue el suyo propio, luchando, resistiendo. Con una cinta rosa en el pecho, símbolo de la lucha contra el cáncer de mama, Paola completó los 10 kilómetros de la media maratón de LA GACETA y lo hizo con una sonrisa.

“Tengo una metástasis en etapa cuatro, pero acá estoy, súper bien, con toda la energía”, contó, abrazada a su marido, Mauricio Rebledo, quien la entrenó para este momento. A su lado estaban también sus hijos, Valentina y Joaquín.

“En esta etapa de la enfermedad me encuentro ‘en mantenimiento’, por lo que jamás pensé que podría correr 10 kilómetros. Pero se puede. No importa qué mochila llevemos encima: siempre hay un motivo para levantarnos y vivir”, afirmó con una mirada brillante.

Con su historia, Paola resumió el espíritu de la jornada: superar límites, transformar el dolor en impulso y correr siempre con el corazón. Su ejemplo no solo inspiró a los presentes: también se enlaza con el mensaje de este “Octubre Rosa”, mes en el que se realiza una campaña internacional impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y múltiples instituciones sanitarias para concientizar sobre la detección temprana del cáncer de mama.

El objetivo principal es promover el acceso a los controles mamarios, difundir información sobre la importancia de la autoexploración y garantizar que más mujeres puedan acceder a diagnósticos y tratamientos oportunos. Detectado a tiempo, el cáncer de mama tiene probabilidades de curación que superan el 90%.


Temas Carrera LA GACETA21K LA GACETA
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
José Luis Espert admitió que voló 17 veces en el avión de Machado
1

José Luis Espert admitió que voló 17 veces en el avión de Machado

En todas partes se cuecen habas
2

En todas partes se cuecen habas

Acevedo, de espectador a protagonista: cómo el vice terminó al frente de la campaña en la Capital
3

Acevedo, de espectador a protagonista: cómo el vice terminó al frente de la campaña en la Capital

Plantas nativas: la tendencia que llena tu jardín de mariposas y colibríes
4

Plantas nativas: la tendencia que llena tu jardín de mariposas y colibríes

El avance de los “barones del azúcar”
5

El avance de los “barones del azúcar”

Elecciones del 26 de octubre: 12 claves para usar la Boleta Única Papel
6

Elecciones del 26 de octubre: 12 claves para usar la Boleta Única Papel

Más Noticias
Quiroga, el portero que festejó en los 10k de LA GACETA

Quiroga, el portero que festejó en los 10k de LA GACETA

Colapinto mostró manejo y coraje, en un Alpine que no lo acompaña

Colapinto mostró manejo y coraje, en un Alpine que no lo acompaña

Le pongo toda la garra, pero no sale nada, dijo Colapinto

"Le pongo toda la garra, pero no sale nada", dijo Colapinto

Aaron Quiroga fue el primero en completar la categoría de 10K

Aaron Quiroga fue el primero en completar la categoría de 10K

Quería que mis hijos me vean llegar a la meta, que vean que sí se puede, dijo una atleta de los 21K LA GACETA

"Quería que mis hijos me vean llegar a la meta, que vean que sí se puede", dijo una atleta de los 21K LA GACETA

El profe Mustafá, pasó del José Fierro a los 21K LA GACETA, casi sin escalas

El "profe" Mustafá, pasó del José Fierro a los 21K LA GACETA, casi sin escalas

La catamarqueña Nadine Vilca fue la primera mujer en completar los 21K de LA GACETA

La catamarqueña Nadine Vilca fue la primera mujer en completar los 21K de LA GACETA

Ezequiel Chava Chavarría volvió a ganar los 21K de LA GACETA

Ezequiel "Chava" Chavarría volvió a ganar los 21K de LA GACETA

Comentarios