Con cáncer de mama y una cinta rosa, Paola Nieva corrió 10K en la media maratón de LA GACETA

El sonido de un corazón marcó el inicio de la largada. Para Paola Nieva, ese latido fue mucho más que el de la carrera: fue el suyo propio, luchando, resistiendo. Con una cinta rosa en el pecho, símbolo de la lucha contra el cáncer de mama, Paola completó los 10 kilómetros de la media maratón de LA GACETA y lo hizo con una sonrisa.