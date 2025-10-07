Déficit comercial con Brasil: Argentina acumula saldo negativo de U$S4.720 millones en 2025

De acuerdo a los datos que se desprenden del último informe de comercio bilateral elaborado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), el intercambio entre Argentina y Brasil fue de U$S3.051 millones en el noveno mes del año, un 11,9% superior al valor obtenido en el mismo mes de 2024, cuando había sido de U$S2.725 millones.
Las ventas argentinas a Brasil cayeron en septiembre de 2025 un 2,8% con respecto a septiembre de 2024 (tercer mes consecutivo con baja) al sumar U$S1.236 millones, mientras que crecieron 20,1% respecto a agosto de 2025 (en el mes anterior la variación había sido negativa).
Por su parte, las importaciones desde aquel país fueron de U$S1.814 millones, lo que significa un alza interanual del 24,9% (la menor suba del año 2025) y una mejora del 10,5% respecto a agosto de 2025.
El saldo comercial entre ambos países fue en septiembre deficitario para Argentina por U$S578 millones. En los primeros nueve meses de 2025, en tanto, fue negativo en U$S4.720 millones, distinto a lo sucedido en el mismo período de 2024, cuando había resultado superavitario en U$S51 millones.
La baja interanual de las exportaciones de Argentina hacia Brasil de septiembre (2,8%) correspondió principalmente a la caída de vehículos automotores de pasajeros, óleos brutos de petróleo y productos bituminosos, partes y accesorios de vehículos automotores y cebada no molida, mientras que el alza interanual de las importaciones argentinas (24,9%) se explicó, principalmente, por el incremento de vehículos automotores de pasajeros, vehículos automóviles para transporte de mercaderías y usos especiales, vehículos automotores, energía eléctrica y partes y accesorios vehículos automotores.
Argentina se posicionó en quinto lugar entre los mayores proveedores de Brasil, detrás de China y Hong Kong y Macao (U$S6.296 millones), Estados Unidos (U$S4.349 millones), Singapur (U$S2.417 millones) y Alemania (U$S1.353 millones). A su vez, entre los principales compradores de Brasil, Argentina se ubicó tercera, detrás de China, Hong Kong y Macao (U$S8.540 millones) y Estados Unidos (U$S2.576 millones).
Las exportaciones de Brasil al mundo crecieron 7,2% en septiembre de 2025 con respecto a 2024, al pasar de U$S28.741 millones a U$S30.531 millones. Por su parte, las importaciones aumentaron 17,7% con respecto a septiembre de 2024, al pasar de U$S23.392 millones a U$S27.541 millones. De este modo, el resultado comercial brasileño fue superavitario en U$S2.990 millones, logrando que su saldo comercial con el mundo mantenga el signo positivo por séptimo mes consecutivo.