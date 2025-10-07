Déficit comercial con Brasil: Argentina acumula saldo negativo de U$S4.720 millones en 2025

Las exportaciones de Brasil al mundo crecieron 7,2% en septiembre de 2025 con respecto a 2024, al pasar de U$S28.741 millones a U$S30.531 millones. Por su parte, las importaciones aumentaron 17,7% con respecto a septiembre de 2024, al pasar de U$S23.392 millones a U$S27.541 millones. De este modo, el resultado comercial brasileño fue superavitario en U$S2.990 millones, logrando que su saldo comercial con el mundo mantenga el signo positivo por séptimo mes consecutivo.