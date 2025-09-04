Las exportaciones agroindustriales crecieron 6% en volumen en los siete meses de 2025

Se destacan entre ellos la mejora en la exportación de semillas que cotizan en 45.500 por U$S/tn; los aceites esenciales tanto de limón como de otras especies, con valores que rondan en promedio los 23.000 U$S/tn, carne bovina, deshuesada, fresca o refrigerada cotizada en 10.428 U$S/tn; aceite de jojoba, 9.528 U$S/tn; cacao y sus preparaciones 9.014 U$SD/tn; huevos sin cáscara, 7.221 U$S/tn; queso pasta azul, 6.884 U$S/tn; ceras, 5.470 U$S/Tn; preparaciones de papa, 4.661 U$S/Tn; vino espumoso, 4.656 U$S/tn; semillas de trébol, 3.978 U$S/tn; jugo de naranja, 3.776 U$S/tn; entre otros.