Las exportaciones agroindustriales crecieron 6% en volumen en los siete meses de 2025

El comercio exterior del sector representó un total de 65,5 millones de toneladas y un valor de U$S28.220 millones.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que durante los primeros siete meses de 2025 las exportaciones agroindustriales crecieron un 6% en volumen, respecto del mismo período de 2024, por un total de 65,5 millones de toneladas y un valor de U$S28.220 millones.

Los primeros 10 complejos representan el 87% del valor exportado. En orden de importancia: soja, maíz, bovinos, trigo, girasol, acuicultura y pesca, cebada, lácteos, maní y uva.

Entre los crecimientos más destacados de los primeros complejos exportadores se encuentra el de maní con 47% de aumento en el volumen exportado; 31% el complejo trigo; 25% el de girasol; 7% de la pesca y 3% el maíz.

Los principales destinos de venta de los productos agroindustriales fueron, en orden de importancia: China, India, Brasil, Vietnam, Chile, Estados Unidos, Perú, Arabia, Malasia y Países Bajos, representando los primeros 10 algo más del 50% del total exportado.

Productos de alto valor unitario

Al analizar los productos exportados en el promedio enero-julio y sus valores por tonelada, surgen algunos datos de interés que muestran crecimientos interesantes en productos transformados, en algunos casos listos para el consumo y diferenciados.

Se destacan entre ellos la mejora en la exportación de semillas que cotizan en 45.500 por U$S/tn; los aceites esenciales tanto de limón como de otras especies, con valores que rondan en promedio los 23.000 U$S/tn, carne bovina, deshuesada, fresca o refrigerada cotizada en 10.428 U$S/tn; aceite de jojoba, 9.528 U$S/tn; cacao y sus preparaciones 9.014 U$SD/tn; huevos sin cáscara, 7.221 U$S/tn; queso pasta azul, 6.884 U$S/tn; ceras, 5.470 U$S/Tn; preparaciones de papa, 4.661 U$S/Tn; vino espumoso, 4.656 U$S/tn; semillas de trébol, 3.978 U$S/tn; jugo de naranja, 3.776 U$S/tn; entre otros.

Además, se observan exportaciones incipientes en productos tales como café soluble, pimienta,  concentrados de café, plantas, confecciones de chocolate, levaduras muertas, concentrados de yerba mate, orégano, entre otros.

El análisis muestra la diversidad de productos que los productores argentinos son capaces de ofrecer al mundo en cada una de las regiones del país: inversiones, empleo, desarrollo regional y diferenciación por atributos de valor, acompañados por políticas que simplifican normas y trámites, abren mercados y promueven la innovación, dan por resultado un creciente perfil exportador, señaló Agricultura en un comunicado. 

