Eliminación temporal de las retenciones: las exportaciones del agro superaron los U$S4.000 millones

Soja, maíz, trigo y cebada concentraron operaciones récord tras la decisión oficial de llevar a cero los derechos de exportación.

Hace 2 Hs

La eliminación temporal de las retenciones a los principales granos y subproductos generó un inmediato impacto en el mercado exportador. En apenas tres días hábiles, las ventas al exterior alcanzaron los U$S4.181 millones, lo que representa el 59,7% del tope establecido por el decreto 682/2025.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP), se registraron operaciones por 11,47 millones de toneladas, con un valor total de US$4181 millones. Estas cifras casi duplican el récord anterior, que había sido de 6 millones de toneladas el 31 de agosto de 2018.

El impacto de la eliminación de las retenciones será bajo en el campo tucumano

El impacto de la eliminación de las retenciones será bajo en el campo tucumano

Las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) se concentraron en soja, maíz, trigo y cebada, consolidando un desempeño histórico.

Hasta la semana pasada, los registros de ventas eran prácticamente nulos. La expectativa del sector frente a la decisión oficial de reducir a cero los derechos de exportación había frenado operaciones, pero la medida terminó por activar una fuerte corriente de comercialización.

Retenciones "cero"

La baja de retenciones no solo asegura un ingreso inmediato de divisas, sino que también dinamiza la rueda comercial y permite a los exportadores afianzar posiciones en un mercado internacional todavía demandante, consignó Todo Noticias.

La medida tiene un doble efecto: por un lado, incentiva la venta de productos que estaban pendientes, y por otro, fortalece la capacidad de Argentina para captar divisas en un contexto global competitivo.

Eliminación temporal de las retenciones: "No lo hicieron por amor, sino por necesidad"

Eliminación temporal de las retenciones: No lo hicieron por amor, sino por necesidad

El interrogante ahora es cuánto tiempo podrá sostenerse este ritmo acelerado de ventas y si se alcanzará pronto el límite de U$S7000 millones, fijado como tope para la vigencia del beneficio.

