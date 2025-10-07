De cuánto es el aumento de la Asignación Familiar por Hijo en octubre 2025 según Anses

En octubre de 2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementó una actualización en el monto de la Asignación Familiar por Hijo. Esta modificación se realizó en cumplimiento con la ley de movilidad y ajustada a los indicadores oficiales de inflación. Con esta suba, el valor de la prestación para los beneficiarios que se encuentran en el primer rango de ingresos familiares se fijó en 58.631 pesos a partir de este período, siguiendo la normativa vigente.