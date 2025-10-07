De cuánto es el aumento de la Asignación Familiar por Hijo en octubre 2025 según Anses

En octubre de 2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementó una actualización en el monto de la Asignación Familiar por Hijo. Esta modificación se realizó en cumplimiento con la ley de movilidad y ajustada a los indicadores oficiales de inflación. Con esta suba, el valor de la prestación para los beneficiarios que se encuentran en el primer rango de ingresos familiares se fijó en 58.631 pesos a partir de este período, siguiendo la normativa vigente.
La ANSES confirmó esta suba en su último comunicado, ratificando la actualización de valores tanto para la Asignación Universal por Hijo (AUH) como para la Asignación Familiar por Hijo. El incremento considera el aumento estipulado por la Ley de Movilidad y el dato más reciente de inflación. De este modo, los beneficiarios que cumplen con los requisitos económicos para el primer rango de ingresos percibirán la suma de 58.631 pesos a partir del mes de octubre de 2025.
Requisitos para cobrar la Asignación Familiar por Hijo
La ANSES establece requisitos específicos para quienes deseen acceder a la Asignación Familiar por Hijo. Pueden cobrar este beneficio los trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, y quienes perciben la prestación por desempleo. También incluye a jubilados o pensionados del sistema nacional y titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra, siempre que todos cumplan con los criterios económicos definidos.
El monto del beneficio se determina principalmente por el nivel de ingresos del grupo familiar, dando prioridad a los sectores de menores recursos. Solo el primer rango —el de ingresos familiares más bajos— es el que percibe el monto máximo anunciado de 58.631 pesos para octubre de 2025. Además, es obligatorio mantener la documentación de los hijos y los datos personales y familiares actualizados ante la ANSES para garantizar la continuidad de la prestación.
Cuál es el monto de los planes sociales en Octubre, incluyendo la Asignación Universal por Hijo
A partir de octubre de 2025, la Asignación Universal por Hijo (AUH) se fijó en un monto de 117.252 pesos, según lo comunicado oficialmente. Para los beneficiarios que perciben la AUH por Hijo con Discapacidad, esta cifra es significativamente mayor, ascendiendo a 381.791 pesos durante el mes. Este ajuste responde a la política de la ANSES de asegurar una protección especial para niños, niñas y adolescentes con discapacidad.
Por otro lado, la Asignación Familiar por Hijo para el primer tramo de ingresos se mantiene en 58.631 pesos. Estos montos forman parte de la política de actualización periódica de la ANSES, que busca adecuar las ayudas estatales frente a los efectos de la inflación en las familias. La entidad aseguró que todos los pagos se acreditarán conforme al calendario habitual de octubre, garantizando así la previsibilidad y el acceso regular a estos recursos para los hogares.