Anses: cuándo cobro y de cuánto es la jubilación mínima en octubre 2025

Esta semana inicia el calendario de pago de octubre para los jubilados y pensionados de Anses. Según confirmó el organismo previsional, las prestaciones del décimo mes del año llegan con aumentos que siguen el Índice de Precios al Consumidor. En esta ocasión, el aumento corresponde a la inflación registrada por Indec en agosto de este año, es decir que llega con dos meses de rezago.
Millones de jubilados y pensionados aguardan que inicie la ronda de pagos de este mes. La fórmula de movilidad previsional modificó los haberes que percibirán los beneficiarios. La jubilación mínima de este mes aumentó un 1.88% en relación al del mes pasado y la jubilación mínima quedó en $326.304,88.
Además, Anses confirmó que los jubilados que perciban la mínima cobrarán nuevamente el bono de $70.000. El total a percibir con esta mensualidad quedará en $396.304,88. Quienes cobren más que la mínima no recibirán el total del bono, sino una suma inferior para lograr equiparar los haberes hasta alcanzar los $396.304.
Jubilaciones de Anses: cuándo cobro en octubre
Los pagos de octubre iniciarán el miércoles 8 y se extenderán hasta el martes 28. Las semanas que dure el cronograma estarán separadas entre sí, no sólo por los fines de semana, sino también por el feriado del Día de la Diversidad Cultural. Pese a que la celebración corresponde al domingo 12, el Gobierno nacional decidió pasarlo para el viernes 10.
Así, el calendario quedará establecido del siguiente modo:
Jubilados y pensionados con haberes que no superan el mínimo:
DNI terminados en 0: miércoles 8 de octubre
DNI terminados en 1: jueves 9 de octubre.
DNI terminados en 2: viernes 10 de octubre (podría cambiar por el feriado).
DNI terminados en 3: lunes 13 de octubre.
DNI terminados en 4: martes 14 de octubre.
DNI terminados en 5: miércoles 15 de octubre.
DNI terminados en 6: jueves 16 de octubre.
DNI terminados en 7: viernes 17 de octubre.
DNI terminados en 8: lunes 20 de octubre.
DNI terminados en 9: martes 21 de octubre.
Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo:
DNI terminados en 0 y 1: miércoles 22 de octubre.
DNI terminados en 2 y 3: jueves 23 de octubre.
DNI terminados en 4 y 5: viernes 24 de octubre.
DNI terminados en 6 y 7: lunes 27 de octubre.
DNI terminados en 8 y 9: martes 28 de octubre.
Pensiones no contributivas
DNI terminados en 0 y 1: miércoles 8 de octubre.
DNI terminados en 2 y 3: miércoles 8 de octubre.
DNI terminados en 4 y 5: jueves 9 de octubre.
DNI terminados en 6 y 7: jueves 9 de octubre.
DNI terminados en 8 y 9: viernes 10 de octubre (podría cambiar por el feriado).