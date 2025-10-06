Anses: cuándo cobro y de cuánto es la jubilación mínima en octubre 2025

Esta semana inicia el calendario de pago de octubre para los jubilados y pensionados de Anses. Según confirmó el organismo previsional, las prestaciones del décimo mes del año llegan con aumentos que siguen el Índice de Precios al Consumidor. En esta ocasión, el aumento corresponde a la inflación registrada por Indec en agosto de este año, es decir que llega con dos meses de rezago.