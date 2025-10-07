Participó de la excursión del Conicet y fue reconocida por la Legislatura de Tucumán

El vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Miguel Acevedo, entregó un reconocimiento provincial a la investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Carla de Aranzamendi, integrante del Grupo de Estudios del Mar Profundo de Argentina (GEMPA). La distinción se realizó en Casa de Gobierno, en el marco de la visita de la científica a Tucumán.
La visita de Aranzamendi se produjo en el marco de la conferencia “Biodiversidad argentina: la investigación científica como proceso para comprender, describir y explicar el mundo que nos rodea”, que se desarrollará este martes en el Anfiteatro de la Facultad de Ciencias Naturales e IML (Miguel Lillo 205).
La disertación estará destinada a estudiantes, investigadores y público en general, y contará con la participación de Juan Marcos Mirande, director de la Unidad Ejecutora Lillo (CONICET–FML); y Carolina Nieto Peñalver, directora del Instituto de Biodiversidad Neotropical (CONICET–UNT).
Aranzamendi expresó su agradecimiento por la distinción y destacó la relevancia de la reciente Campaña Talud Continental IV, desarrollada en el cañón submarino de Mar del Plata. “Soy investigadora del CONICET, del Instituto de Diversidad y Ecología Animal de Córdoba. Participé de esta campaña que se llamó Talud IV, fuimos al cañón submarino Mar del Plata y se transmitió por streaming. Quería agradecer la invitación, me están tratando muy bien, me siento muy bien”, señaló.
Respecto al impacto del trabajo científico, agregó: “Para los investigadores significó un montón, porque pudimos acercar al resto de la gente lo que hacemos día a día en el CONICET y en la ciencia argentina en general. Estamos muy contentos porque la gente se haya involucrado y haya vivido con nosotros. Estamos muy contentos que el pueblo argentino quiera conocer lo que hay en el fondo marino, sin dudas”.
Destacó que es importante el trabajo que realiza junto a sus colegas en difundir por la prensa, los medios de comunicación y redes sociales para dar a conocer la importancia de la ciencia argentina: “estamos saliendo a dar notas porque lo que queremos es que la gente nos apoye en un momento de desfinanciamiento de las ciencias”.
Aranzamendi remarcó la importancia del apoyo estatal a la investigación. “Se nos está dificultando el día a día porque los sueldos son bajos y no tenemos dinero para trabajar. No tenemos becarios. Pero seguimos apostando porque creemos que la ciencia da soberanía. Necesitamos poder producir ciencia en Argentina porque todos necesitamos de la ciencia”, afirmó.
También subrayó: “La ciencia es fundamental para un Estado. Permite conocer lo que hay en Argentina, cuidarlo y producirlo aquí. Hacer recortes en ciencia no es algo ideal para un país; hay que seguir apoyándola porque así crece un país”.
Comentó que aceptó la invitación de visitar Tucumán, no sólo para difundir su labor, sino también para que los tucumanos conozcan los avances en la investigación que lleva adelante en el Cañón Submarino Mar del Plata: “nosotros simplemente queremos seguir haciendo ciencia en argentina, utilizar los subsidios que ya se ganaron con dinero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que la ciencia argentina no esté desfinanciada como está”.
Sobre la científica
Carla de Aranzamendi es investigadora del Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA, CONICET–UNC). Se formó en la Universidad Nacional de Córdoba, donde obtuvo su doctorado, y desde 2006 se desempeña como investigadora del CONICET. Su trabajo se centra en el estudio de invertebrados marinos en la Antártida y el Mar Argentino.
Entre el 23 de julio y el 12 de agosto de 2025, integró la Campaña Talud Continental IV, organizada por el GEMPA a bordo del buque de investigación Falkor (too) del Schmidt Ocean Institute. El equipo exploró el cañón submarino de Mar del Plata, alcanzó profundidades de hasta 3.900 metros y transmitió en vivo los hallazgos, que incluyeron registros de hábitats poco conocidos, posibles nuevas especies y evidencias de contaminación.