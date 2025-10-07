De los prostíbulos al chat: la mafia de la trata se viste de gamer y caza a menores por internet

El caso de Roblox es una ilustración aterradora: con el 40% de sus 80 millones de usuarios siendo menores de 13 años, el riesgo es endémico. El fenómeno se ve potenciado por la adicción tecnológica. Los tratantes lo saben y lo explotan. Jamarlli detalla cómo funciona: “Los niños buscan recompensas virtuales: monedas, premios, niveles. Un captador puede ofrecer dinero, regalos o monedas virtuales a cambio de imágenes o videos. Una vez que tiene ese material, comienza la extorsión: ‘Si no me envías más, mostraré esto a tus padres o amigos’”. El ciclo de dependencia, manipulación y coerción se cierra de manera casi perfecta, porque el menor no percibe la amenaza inmediata y el adulto criminal mantiene el control desde la distancia.