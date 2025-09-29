Secciones
SociedadActualidad

“Los hijos de las pantallas”: Grooming Argentina pide educación digital integral en las escuelas

Hernán Navarro, presidente de la ONG, advierte que los chicos navegan su vida más en el mundo digital que en el físico.

Hace 1 Hs

La educación digital integral vuelve a ponerse sobre la mesa. Hernán Navarro, presidente de Grooming Argentina, destacó etse lunes a LA GACETA la necesidad urgente de incluir esta temática dentro de la currícula escolar para proteger a niños, niñas y adolescentes.

“Hoy seguimos mirando la vida con anteojos en clave física, pero las niñas, niños y adolescentes atraviesan en mayor medida su vida en clave digital”, afirmó Navarro. 

La propuesta busca que la educación digital sea interdisciplinaria, transversal y continua, a diferencia de programas existentes que, según Navarro, quedaron obsoletos o superficiales al no contemplar la perspectiva digital. “No es una negligencia del docente, es una incapacidad de política pública”, aclaró.

Recordó,además, experiencias de la ONG desde 2022, incluyendo la presentación de un proyecto ante la exvicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, durante la Cumbre de las Américas, con el objetivo de que los estados del hemisferio incorporen la educación digital como derecho de los niños y adolescentes. 

imagen ilustrativa imagen ilustrativa

“Somos el país en el cual los chicos acceden de manera más temprana a su primer teléfono. Eso nos debe interpelar”, explicó. El dirigente también señaló la importancia de la corresponsabilidad entre familias y escuelas para prevenir situaciones de riesgo y violencia digital. “Una violencia puede encenderse en un aula y explotar en el living, o viceversa. Hoy los chicos son víctimas las 24 horas por ciberacoso”, explicó.

Sobre cómo instrumentar la educación digital integral, destacó que no se trata de cargar más tareas sobre los docentes, sino de crear políticas públicas específicas y formación situada, con contenido concreto y profundo, tal como ocurre en otras disciplinas que requieren especialización. “La educación es combatir: educar es combatir. Y hoy tenemos que situar el aula en la vida digital de los niños y adolescentes”, concluyó.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”
1

Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”

Hoy, asueto administrativo: ¿cómo funcionarán los servicios en la Capital, en el Día de la Ciudad?
2

Hoy, asueto administrativo: ¿cómo funcionarán los servicios en la Capital, en el Día de la Ciudad?

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias
3

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias

Amenazan nuevamente al gobernador y al Jefe de Policía: Se terminó la joda en Tucumán, vamos a fondo contra los delincuentes, dijo Jaldo
4

Amenazan nuevamente al gobernador y al Jefe de Policía: "Se terminó la joda en Tucumán, vamos a fondo contra los delincuentes", dijo Jaldo

Triple femicidio: el ministro de Seguridad bonaerense reveló cómo operaba la banda de “Pequeño J”
5

Triple femicidio: el ministro de Seguridad bonaerense reveló cómo operaba la banda de “Pequeño J”

Expectativas, dólares y respaldo externo: las claves que anestesiaron al mercado en plena campaña
6

Expectativas, dólares y respaldo externo: las claves que anestesiaron al mercado en plena campaña

Más Noticias
Día del Empleado de Comercio: ¿qué abre y qué permanece cerrado hoy?

Día del Empleado de Comercio: ¿qué abre y qué permanece cerrado hoy?

Alertan por falsos psicólogos en Tucumán: cómo verificar la matrícula profesional antes de atenderse

Alertan por falsos psicólogos en Tucumán: cómo verificar la matrícula profesional antes de atenderse

Alerta amarilla: cómo impactarán los fuertes vientos en tres provincias del país

Alerta amarilla: cómo impactarán los fuertes vientos en tres provincias del país

Natalio Botana disertará este martes en Tucumán

Natalio Botana disertará este martes en Tucumán

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias

Día de la Ciudad: 10 deseos jóvenes para San Miguel de Tucumán

Día de la Ciudad: 10 deseos "jóvenes" para San Miguel de Tucumán

Hoy, asueto administrativo: ¿cómo funcionarán los servicios en la Capital, en el Día de la Ciudad?

Hoy, asueto administrativo: ¿cómo funcionarán los servicios en la Capital, en el Día de la Ciudad?

Patrimonio de la UNT: indagarán al administrador del barrio privado “Las Pirámides”

Patrimonio de la UNT: indagarán al administrador del barrio privado “Las Pirámides”

Comentarios