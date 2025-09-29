“Los hijos de las pantallas”: Grooming Argentina pide educación digital integral en las escuelas

La educación digital integral vuelve a ponerse sobre la mesa. Hernán Navarro, presidente de Grooming Argentina, destacó etse lunes a LA GACETA la necesidad urgente de incluir esta temática dentro de la currícula escolar para proteger a niños, niñas y adolescentes.
“Hoy seguimos mirando la vida con anteojos en clave física, pero las niñas, niños y adolescentes atraviesan en mayor medida su vida en clave digital”, afirmó Navarro.
La propuesta busca que la educación digital sea interdisciplinaria, transversal y continua, a diferencia de programas existentes que, según Navarro, quedaron obsoletos o superficiales al no contemplar la perspectiva digital. “No es una negligencia del docente, es una incapacidad de política pública”, aclaró.
Recordó,además, experiencias de la ONG desde 2022, incluyendo la presentación de un proyecto ante la exvicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, durante la Cumbre de las Américas, con el objetivo de que los estados del hemisferio incorporen la educación digital como derecho de los niños y adolescentes.
“Somos el país en el cual los chicos acceden de manera más temprana a su primer teléfono. Eso nos debe interpelar”, explicó. El dirigente también señaló la importancia de la corresponsabilidad entre familias y escuelas para prevenir situaciones de riesgo y violencia digital. “Una violencia puede encenderse en un aula y explotar en el living, o viceversa. Hoy los chicos son víctimas las 24 horas por ciberacoso”, explicó.
Sobre cómo instrumentar la educación digital integral, destacó que no se trata de cargar más tareas sobre los docentes, sino de crear políticas públicas específicas y formación situada, con contenido concreto y profundo, tal como ocurre en otras disciplinas que requieren especialización. “La educación es combatir: educar es combatir. Y hoy tenemos que situar el aula en la vida digital de los niños y adolescentes”, concluyó.