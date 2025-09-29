“Los hijos de las pantallas”: Grooming Argentina pide educación digital integral en las escuelas

“Somos el país en el cual los chicos acceden de manera más temprana a su primer teléfono. Eso nos debe interpelar”, explicó. El dirigente también señaló la importancia de la corresponsabilidad entre familias y escuelas para prevenir situaciones de riesgo y violencia digital. “Una violencia puede encenderse en un aula y explotar en el living, o viceversa. Hoy los chicos son víctimas las 24 horas por ciberacoso”, explicó.