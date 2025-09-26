Trata en el norte argentino: cómo las mujeres vulnerables caen en la mira de las redes criminales

Isabel Soria advierte que este es hoy uno de los campos más complejos de la lucha: “Las redes de trata están muchísimo más avanzadas en tecnología, en comunicación, que lo que nosotros vamos en esta pelea. No hay herramientas legales ni para jueces, ni fiscales, ni policías. El vacío es enorme”. En la práctica, esto significa que mientras los tratantes se sirven de redes sociales, aplicaciones de mensajería y sitios web para captar, vigilar y explotar a las víctimas, las autoridades siguen atadas a códigos procesales obsoletos. Las leyes actuales no contemplan delitos como la oferta de servicios sexuales a través de perfiles falsos, ni regulan la utilización de plataformas digitales para el contacto directo con adolescentes.