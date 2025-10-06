Víctimas de trata, de América latina a Albania

Fortalecidos por el alcance global de la cibercriminalidad, las redes están utilizando Albania como punto de tránsito para explotar a mujeres de otras partes del mundo. Según Europol, las redadas sacaron a la luz el modelo que suelen usar muchas de esas “agencias” para controlar cada detalle: desde el reclutamiento hasta la recaudación del dinero, incluyendo centralitas de llamadas que negocian los precios directamente con los clientes. “Las mujeres no tienen nada que decir ni ningún derecho a la hora de decidir los precios o para decir que no a determinadas prácticas”, declaró Nenad Naca, encargado de trata de personas en Europol.