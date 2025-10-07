Muffins saludables de avena y frutilla: receta rápida y con poca azúcar

Si estás deseando un postre esponjoso y lleno de sabor dulce pero que a la vez sea liviano, estos muffins son la mejor opción. Se trata de una preparación a base de carbohidratos lentos o también llamados complejos, que presentan un bajo índice glucémico a la vez que tienen un valor nutricional alto, y son ricos en fibra y vitaminas, como es el caso de la avena.