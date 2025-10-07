Muffins saludables de avena y frutilla: receta rápida y con poca azúcar

Los muffins de frutilla y avena son una receta más que sencilla, compuesta de ingredientes integrales que la convierten en una opción ideal para cuando queremos algo dulce pero no deseamos caer en las elaboraciones demasiado calóricas. Hecha con granos enteros, esta preparación es apta para una amplitud de regímenes alimenticios, como libre de lácteos, gluten, bajos en grasas y azúcares.
Si estás deseando un postre esponjoso y lleno de sabor dulce pero que a la vez sea liviano, estos muffins son la mejor opción. Se trata de una preparación a base de carbohidratos lentos o también llamados complejos, que presentan un bajo índice glucémico a la vez que tienen un valor nutricional alto, y son ricos en fibra y vitaminas, como es el caso de la avena.
Los componentes de este postre: ingredientes integrales para lograr unos muffins saludables
Otro de los ingredientes beneficios de esta receta es el puré de manzana que se utiliza para darle a los muffins una dulzura natural y sutil, además de aportarle humedad a la receta. Las protagonistas de esta preparación son las frutillas que mezcladas con la avena dan lugar a una combinación de frutos rojos predilecta entre quienes aman los postres dulces.
Mientras que la textura de esta preparación no es seca y su sabor no es empalagoso. Sin embargo se trata de una receta sumamente versátil, por ende podemos agregar distintos componentes que hagan de estos más dulces y húmedos. Por ejemplo, podemos añadir entre una y cuatro cucharadas de edulcorante para hacer de la preparación una más dulce.
¿Cómo preparar elos muffins de avena y frutilla?
Ingredientes
Preparar estos muffins es sumamente sencillo, solo necesitamos los siguientes ingredientes:
- 2 tazas de avena en hojuelas
- ⅔ taza de puré de manzana
- 2 huevos grandes
- 3 cucharadas de aceite de coco
- 3 cucharadas de miel
- 1 cucharadita de extracto puro de vainilla
- 1 cucharadita de vinagre de manzana
- 2 cucharaditas de polvo para hornear
- 1/4 cucharadita de bicarbonato de sodio
- 1/2 cucharadita de sal marina
- 1 ½ tazas de frutillas frescas picadas
Elaboración
1. Precalentamos el horno a 177 °C y cubrimos una bandeja para muffins con rocío vegetal.
2. Colocamos la avena en una licuadora de alta potencia o a un procesador de alimentos y trituramos hasta que se forme una harina. Agregamos el polvo para hornear, el bicarbonato de sodio y la sal marina y licuamos durante otros 10 segundos aproximadamente para combinar los ingredientes secos.
3. En un bowl grande, mezclamos la compota o puré de manzana, los huevos, el aceite de coco, la miel, el extracto de vainilla y el vinagre de manzana hasta que los ingredientes húmedos estén bien combinados.
4. Agregamos los ingredientes secos al recipiente de los ingredientes húmedos y mezclamos hasta formar una masa liviana.
5. Incorporamos las frutillas picadas hasta que estén bien distribuidas en toda la masa.
6. Vertimos la masa de muffins en el molde para muffins, llenando los huecos hasta ⅔ de su capacidad.
7. Podemos agregar más frutillas sobre la superficie de los muffins junto con un poco de avena si lo deseamos.
8. Llevamos el molde al horno durante 38 a 35 minutos, o hasta que al insertar un palillo este salga limpio. Una vez pasado el tiempo retiramos, dejamos enfriar y ya están listos para disfrutar.