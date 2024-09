La receta de galletas de chocolate más saludables: veganas, sin gluten, bajas en grasas y azúcar

Para darse el gusto con algo dulce y delicioso no es necesario caer en preparaciones calóricas o poco amigables con nuestro sistema digestivo. Existen recetas que por su sabor tan atractivo parecieran no ser tan saludables. Ese es el caso de estas galletas elaboradas con ingredientes 100% integrales, donde las harinas, el aceite y las azúcares añadidas no forman parte del listado.