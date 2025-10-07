Secciones
Mercedes Morán le agradeció a Mario Pergolini por ayudarla en un difícil momento familiar

Entre la entrevista que tuvo una gran cantidad de anécdotas y momentos memorables, Mercedes agradeció por una gran ayuda del conductor para la familia de Morán.

Hace 3 Hs

Durante la noche del lunes 6 de octubre, Mercedes Morán fue la invitada del programa de Mario Pergolini, Otro Día Perdido. Entre la entrevista que tuvo una gran cantidad de anécdotas y momentos memorables, Mercedes agradeció por una gran ayuda del conductor para la familia de Morán.

Aunque a la actriz no le salió en un primer momento relatar lo que pasó, prontamente salió al socorro el conductor. Lo sucedido es que Morán se encontraba preocupada por la exposición mediática que estaba recibiendo su familia, debido a su fama. Y salió al auxilio el ex conductor de CQC.

Un problema profesional y personal de Morán y Pergolini

Ante el problema que muchas otras personalidades famosas tuvieron a lo largo de sus carreras y que no pudieron encontrar solución. Según, lo que relataron en el programa, Mario estaba en la lucha de evitar que su familia salga en medios de comunicación en absoluto. 

Mercedes se enteró de lo que hacía Pergolini y le preguntó en ese momento "¿cómo hiciste?", pidiéndole ayuda. Él, le envió a su grupo de abogados. "Yo estaba grabando un exterior, y en medio de la actuación veo aparecer tres hombres con anteojos negros y dije 'ay'", relató Morán emocionada, "me sentí protegida", finalizó.

La gran solución apareció gracias a la dupla

"Y logramos que tengan que blurear a los menores" dijo el conductor. En referencia de que su batalla legal dio frutos, desde ese momento los medios de comunicación debieron recurrir a eso para usar imágenes con niños.

Al terminar el tema, el entrevistador aprovechó la oportunidad y le consultó "¿Cómo pensaste que ibas a zafar?", en referencia a tener una vida pública y no desearlo. "Pense que al no conseguir notas hablando de mi vida privada, eso me protegía, pero fue ese momento nada más. Después no volvió a pasar", respondió.

Comentarios