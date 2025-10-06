Secciones
Fabiana Cantilo contra Mario Pergolini: ¿qué pasó entre la cantante y el conductor?

Luego de sus problemas con un recital en Rosario la cantante realizó un descargo donde terminó mencionando problemas con Mario Pergolini.

Hace 1 Hs

La reconocida artista Fabiana Cantilo protagonizó un momento de alta tensión durante una presentación en Rosario. Después de experimentar varios inconvenientes técnicos en el escenario, la cantante manifestó su enojo de manera pública. Este episodio la llevó a realizar un fuerte descargo en plataformas digitales, donde incluso mencionó a Mario Pergolini, acusándolo de generarle una imagen negativa en los medios de comunicación.

Posteriormente, la vocalista explicó la situación que disparó la controversia y detalló su histórico problema con el famoso conductor de televisión y radio. Las revelaciones de Cantilo generaron revuelo en los medios, abarcando desde el mal funcionamiento de equipos hasta confesiones muy personales sobre vínculos de décadas pasadas. La artista no dudó en ofrecer declaraciones muy francas y punzantes sobre su relación con Pergolini años atrás.

Recuerdos intimos de una Fabiana Cantilo joven 

La gran estrella del rock relató su vínculo juvenil con Mario Pergolini, una situación que la marcó profundamente. Ella describió cómo en aquel momento era una "chiquita" llena de miedos e inseguridades. La roquera escribió "800 cartas para él", aunque después las destruyó sin enviarlas jamás.

Consultada sobre si el conductor le expresó alguna vez interés amoroso, la respuesta de la cantante fue definitiva: No. Cantilo comentó, en tono de broma, que ella era "muy monja" en esa época. La música recordó la mirada de Pergolini hacia ella, la cual interpretaba como un desinterés profundo y profesional.

Los conflictos viejos que siguen presentes entre Mario Pergolini y Fabiana Cantilo

El malestar con Pergolini no es solo personal; también existe un conflicto profesional derivado de su carrera solista a fines de los 90. Fabiana Cantilo sacó un álbum y no cumplió ciertos requerimientos de la productora, situación que, según ella, originó una supuesta orden para evitar difundir su música. La rockera recordó la frase que el conductor presuntamente dijo en su momento: "No vas a poder Fabi, no vas poder".

Respecto al show de Rosario, Cantilo explicó que la consola de sonido se averió, forzando el reemplazo por una que desconocía. Tras la polémica surgida, la artista mencionó que ya no le afecta que la prensa hable de su adicción anterior, puesto que lleva trece años sin consumir. Pese a todos los inconvenientes y tensiones pasadas, Fabiana Cantilo afirmó que acudiría al programa de Mario Pergolini con la intención de confrontarlo y "pegarle un coco". Ella busca preguntarle qué quiso decir cuando criticaba su persona en el pasado.

