Fabiana Cantilo contra Mario Pergolini: ¿qué pasó entre la cantante y el conductor?

Respecto al show de Rosario, Cantilo explicó que la consola de sonido se averió, forzando el reemplazo por una que desconocía. Tras la polémica surgida, la artista mencionó que ya no le afecta que la prensa hable de su adicción anterior, puesto que lleva trece años sin consumir. Pese a todos los inconvenientes y tensiones pasadas, Fabiana Cantilo afirmó que acudiría al programa de Mario Pergolini con la intención de confrontarlo y "pegarle un coco". Ella busca preguntarle qué quiso decir cuando criticaba su persona en el pasado.