Icardi desató la polémica en Turquía con fotos desde Madrid y recibió críticas por su falta de compromiso

Mauro Icardi volvió a ser noticia, aunque no por su desempeño dentro del campo. El delantero argentino generó una nueva controversia al compartir en su cuenta de Instagram una serie de fotos en las que aparece de espaldas, con una toalla alrededor de la cintura y el texto “Madrid” acompañado de un corazón negro. Las publicaciones no pasaron desapercibidas y desataron una ola de críticas entre los seguidores del Galatasaray, que cuestionaron su profesionalismo y su aparente desconexión con el equipo.
El malestar de los aficionados se amplificó por el contexto: el atacante viajó a España junto a su pareja, la actriz "China" Suárez, y su peluquero Juanma Cativa apenas días después del empate 1-1 frente al Beşiktaş, uno de los clásicos más intensos del fútbol turco. Los fanáticos interpretaron el viaje como una escapada inoportuna, especialmente porque Icardi todavía intenta recuperar su mejor forma tras una lesión que lo alejó de las canchas varias semanas.
Las redes sociales se inundaron de reproches. “Te queremos, pero basta de vacaciones”, escribió un hincha, mientras otro fue más contundente: “Cambiá las fotos de Madrid por las del gimnasio”. Otros comentarios apuntaron directamente a su estado físico y compromiso: “Entrena, pesas 90 kilos, 0 profesionalismo”, “Necesitás volver a ser el Icardi que dejaba todo”.
A las críticas de los seguidores se sumó la opinión de un referente histórico del Galatasaray, Hasan Şaş, quien pidió más esfuerzo a las figuras del plantel. “Deben esforzarse más, no generar dudas. Si tienen cuatro días libres, que se queden a entrenar”, declaró el exjugador. Sus palabras avivaron el debate sobre la falta de compromiso de las estrellas del equipo.
Icardi, por su parte, optó por el silencio. En Madrid se lo vio paseando con tranquilidad junto a Suárez, sin mostrar preocupación por el revuelo. Al mismo tiempo, la Justicia cerró una causa iniciada por Wanda Nara y Maxi López en su contra, decisión que el delantero celebró públicamente con mensajes indirectos hacia su ex pareja.
Entre la polémica en redes, los cuestionamientos sobre su rendimiento y los conflictos personales que lo persiguen, Mauro Icardi vuelve a ocupar los titulares. En Turquía, los hinchas del Galatasaray esperan que el argentino deje atrás las distracciones y recupere el nivel que alguna vez lo convirtió en su ídolo y goleador.