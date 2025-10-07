Icardi desató la polémica en Turquía con fotos desde Madrid y recibió críticas por su falta de compromiso

Mauro Icardi volvió a ser noticia, aunque no por su desempeño dentro del campo. El delantero argentino generó una nueva controversia al compartir en su cuenta de Instagram una serie de fotos en las que aparece de espaldas, con una toalla alrededor de la cintura y el texto “Madrid” acompañado de un corazón negro. Las publicaciones no pasaron desapercibidas y desataron una ola de críticas entre los seguidores del Galatasaray, que cuestionaron su profesionalismo y su aparente desconexión con el equipo.