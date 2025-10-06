Secciones
Tres científicos fueron premiados con el Nobel de Medicina por revelar los “guardianes” del sistema inmunitario

El japonés Shimon Sakaguchi y los estadounidenses Mary Brunkow y Fred Ramsdell demostraron cómo el cuerpo evita que sus defensas se vuelvan contra sí mismo.

Los ganadores del Premio Nobel de Medicina. AFP Los ganadores del Premio Nobel de Medicina. AFP
Hace 2 Hs

Los científicos estadounidenses Mary E. Brunkow y Fred Ramsdell y el japonés Shimon Sakaguchi ganaron este lunes el Premio Nobel de Medicina por sus investigaciones sobre cómo el cuerpo controla el sistema inmunitario.

Los tres fueron distinguidos por sus "descubrimientos sobre la tolerancia inmunitaria periférica", anunció el comité del Nobel en un comunicado.

"El premio Nobel de Fisiología o Medicina de este año trata sobre cómo controlamos nuestro sistema inmunitario para poder combatir todos los microbios imaginables sin provocar enfermedades autoinmunes", explicó Marie Wahren-Herlenius, profesora del Instituto Karolinska.

"El poderoso sistema inmunitario del organismo debe ser regulado, de lo contrario corre el riesgo de atacar nuestros propios órganos", subrayó el comité del Nobel.

Los galardonados, Mary E. Brunkow, nacida en 1961, Fred Ramsdell, de 64 años, y Shimon Sakaguchi, de 74, "identificaron a los guardianes del sistema inmunitario, las células T reguladoras, que impiden que las células inmunitarias ataquen nuestro propio cuerpo", añadió.

"Sus hallazgos han sentado las bases para un nuevo campo de investigación y han impulsado el desarrollo de nuevos tratamientos, por ejemplo para el cáncer y las enfermedades autoinmunes", explicó el jurado.

En 2024, el Premio Nobel de Medicina reconoció a los investigadores estadounidenses Victor Ambros y Gary Ruvkun por su hallazgo del microARN, un nuevo tipo de molécula ARN minúscula que tiene un papel crucial en la regulación de la actividad de los genes.

Además de cada distinción, el premio incluye un diploma, una medalla de oro y un cheque por valor de U$S1,2 millones.

