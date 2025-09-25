Nobel de Literatura 2025: expectativa por los dos autores argentinos en carrera

A pocos días de que se revele quién será el nuevo Premio Nobel de Literatura, la expectativa crece en todo el mundo literario. El anuncio se realizará el 9 de octubre y, como cada año, las especulaciones y apuestas se multiplican. En esta edición, dos escritores argentinos aparecen entre los candidatos: el inagotable César Aira y la reconocida Samanta Schweblin, quien se suma por primera vez a estas listas.
Schweblin, de 47 años, es una de las voces más potentes de la narrativa actual. Su obra ha sido traducida, premiada y adaptada al cine, como ocurrió con Distancia de rescate, llevada a la pantalla por Claudia Llosa. Su último libro de cuentos, El buen mal, recibió elogios unánimes y consolidó su lugar en la escena internacional.
Aira, en tanto, es un habitué en las quinielas del Nobel. A sus 76 años, el autor de Coronel Pringles lleva publicados más de un centenar de títulos, una producción desbordante que oscila entre lo experimental y lo lúdico. Para muchos críticos, su obra constituye un universo irrepetible de la literatura contemporánea.
Mujeres y diversidad en la mira
La Academia Sueca mantiene un estricto hermetismo hasta el anuncio oficial, pero en los últimos años ha privilegiado la diversidad geográfica y de género. De hecho, cuatro de los últimos siete Nobel fueron para mujeres, entre ellas Olga Tokarczuk, Louise Glück, Annie Ernaux y, más recientemente, la surcoreana Han Kang.
Los otros favoritos
Entre los nombres que suenan con fuerza este año están el rumano Mircea Cărtărescu, autor de Solenoide; la poeta canadiense Anne Carson, ganadora del Princesa de Asturias en 2020; y el siempre polémico Salman Rushdie, quien relató en Cuchillo el ataque que casi le cuesta la vida en 2022.
Tampoco faltan en las apuestas figuras como Margaret Atwood, autora de El cuento de la criada; la caribeña Jamaica Kincaid; la escritora china Can Xue; y el eterno candidato japonés Haruki Murakami, que desde hace años encabeza las esperanzas de millones de lectores.
Un premio con olvidados ilustres
Desde 1901, el Nobel de Literatura distingue a escritores de todo el mundo, aunque también arrastra una lista de ausencias notables: Borges, Tolstoi, Kafka, Woolf, Orwell, Joyce o Pessoa, entre muchos otros.
Este 2025, los ojos de la Argentina están puestos en Aira y Schweblin. ¿Será este el año en que el Nobel finalmente llegue al país? La respuesta, el 9 de octubre.