Nobel de Literatura 2025: expectativa por los dos autores argentinos en carrera

A pocos días de que se revele quién será el nuevo Premio Nobel de Literatura, la expectativa crece en todo el mundo literario. El anuncio se realizará el 9 de octubre y, como cada año, las especulaciones y apuestas se multiplican. En esta edición, dos escritores argentinos aparecen entre los candidatos: el inagotable César Aira y la reconocida Samanta Schweblin, quien se suma por primera vez a estas listas.