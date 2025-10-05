Secciones
SociedadActualidad

Barras de canela y manzana: un snack saludable y fácil de hacer

En solo cinco minutos podés preparar estas barras para tener disponibles cuando lo deseemos.

¿Cómo preparar las barras de canela y manzana? ¿Cómo preparar las barras de canela y manzana?
Hace 1 Hs

Para comer sano no es necesario renunciar a los postres que tanto nos gustan. Existen recetas que combinan los beneficios de alimentos de alto valor nutricional junto con el sabor de los dulces que muchas veces se asocian con preparaciones calóricas. Ese es el caso de las barras de canela y manzana, ideales para preprararlas en el desayuno o reservarlas como snack.

Panqueques de pasta de almendras: sin harinas y fáciles para un desayuno saludable

Panqueques de pasta de almendras: sin harinas y fáciles para un desayuno saludable

Estas barras de canela y manzana son una preparación sumamente saludable y beneficiosa para la salud. La receta combina las ventajas de esta fruta que es fuente de antioxidantes y antiinflamatorios como es el caso de clos carotenoides y flavonoides, que colaboran en reforzar nuestras defensas. A la vez esta contiene grandes cantidades de potasio, un mineral que facilita la eliminación del exceso de sodio del organismo por medio de la orina, favoreciendo así el equilibrio de la presión arterial.

Los beneficios de consumir las barras dulces de canela y avena

Otro de los ingredientes beenficiosos de esta receta es la avena, que debido a su alto contenido de calcio, omega-3, ácido fólico y vitamina B reduce el riesgo de descalcificación de los huesos. A la vez, la misma evita el aumento de la glucosa en sangre y colabora en reducir los niveles de colesterol LDL (malo) debido a uno de sus componentes: los betaglucanos, un tipo de fibra soluble que favorece a nuestro sistema cardiovascular.

Esta receta se prepara con unos pocos tres ingredientes y su textura hará que se vuelvan tu postre favorito. Suaves y cremosas por dentro, estas barras de avena sresulatn sumamente beneficiosas, no contienen harina y son ideales para dietas veganas y bajas en grasas ya que no contienen huevos ni aceites o mantecas. Además esta solo tomará cinco minutos de nuestro tiempo para prepararse.

¿Cómo preparar las barras de avena, manzana y canela?

Ingredientes

Realizar esta receta es sumamente sencillo, solo necesitamos los siguientes ingredientes:

- 1 taza (252 g) de puré de manzana

- 6 cucharadas (100 g) de pasta de maní o almendras

- 2 tazas (186 g) de avena instantánea

Barras de avena, canela y manzana en tan solo cinco minutos. Barras de avena, canela y manzana en tan solo cinco minutos.

Elaboración

1. Precalentamos el horno a 177 °C. Cubrimos un molde para horne con papel manteca dejando un poco de sobrante para poder retirarlo más tarde.

2. Agregamos el puré de manzana y la pasta de maní o de almendras a un tazón grande. Revolvemos hasta que los ingredientes estén completamente unidos y la mezcla tenga un color uniforme. Agregamos la avena y mezclamos lograr una consistencia unifrome Podemos probar y ajustar el dulzor si es necesario

3. Vertimos la mezcla en el molde preparado. Usamos una espátula para distribuirla uniformemente y alisamos la superficie.

4. Horneamos durante unos 15 a 20 minutos o hasta que las barras se vean firmes y cocidas. La superficie también debe estar seca. Retiramos y dejamos que las barras se enfríen por completo antes de sacarlas del molde y cortarlas y servirlas. Guardamos el postre sobrante que no se hayan consumido en un recipiente hermético para cuando deseemos consumirlo y listo, así de sencillo tenemos un postre sano y delicioso

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Estas especias en tu café ayudan a proteger el cerebro y estimular la memoria

Estas especias en tu café ayudan a proteger el cerebro y estimular la memoria

Estos son los beneficios de dormir desnudos, según un estudio

Estos son los beneficios de dormir desnudos, según un estudio

Rollitos rellenos de atún: una cena fácil, sin harina y sin horno

Rollitos rellenos de atún: una cena fácil, sin harina y sin horno

Aumentar la fuerza en las piernas es sencillo con un hábito japonés que toma sólo cinco minutos al día

Aumentar la fuerza en las piernas es sencillo con un hábito japonés que toma sólo cinco minutos al día

Avena cortada, arrollada o instantánea: ¿cuál es la variedad más saludable?

Avena cortada, arrollada o instantánea: ¿cuál es la variedad más saludable?

Lo más popular
José Luis Espert admitió que voló 17 veces en el avión de Machado
1

José Luis Espert admitió que voló 17 veces en el avión de Machado

En todas partes se cuecen habas
2

En todas partes se cuecen habas

El avance de los “barones del azúcar”
3

El avance de los “barones del azúcar”

CAM: ¿se permitirá votar en el fuero penal y en el Palacio de Tribunales?
4

CAM: ¿se permitirá votar en el fuero penal y en el Palacio de Tribunales?

Acevedo, de espectador a protagonista: cómo el vice terminó al frente de la campaña en la Capital
5

Acevedo, de espectador a protagonista: cómo el vice terminó al frente de la campaña en la Capital

Plantas nativas: la tendencia que llena tu jardín de mariposas y colibríes
6

Plantas nativas: la tendencia que llena tu jardín de mariposas y colibríes

Más Noticias
Plantas nativas: la tendencia que llena tu jardín de mariposas y colibríes

Plantas nativas: la tendencia que llena tu jardín de mariposas y colibríes

“Nos temblaban las manos”: Messi fue a comprar medialunas a una panadería argentina y maravilló a todos

“Nos temblaban las manos”: Messi fue a comprar medialunas a una panadería argentina y maravilló a todos

Escándalo en las elecciones de magistrados: se bajó una lista y pidieron la suspensión del comicio

Escándalo en las elecciones de magistrados: se bajó una lista y pidieron la suspensión del comicio

Murió una emblemática actriz de El Encargado y referente de la televisión argentina

Murió una emblemática actriz de El Encargado y referente de la televisión argentina

El hombre que murió en el accidente en Tafí Viejo era Mario Pasarín, condenado por tráfico de drogas

El hombre que murió en el accidente en Tafí Viejo era Mario Pasarín, condenado por tráfico de drogas

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

Cómo es la mansión de Florinda Meza, la recordada Doña Florinda de El Chavo del 8

Cómo es la mansión de Florinda Meza, la recordada Doña Florinda de El Chavo del 8

Pidió 10 empanadas en Salta, mostró el ticket y sorprendió por lo que gastó

Pidió 10 empanadas en Salta, mostró el ticket y sorprendió por lo que gastó

Comentarios