Barras de canela y manzana: un snack saludable y fácil de hacer

Para comer sano no es necesario renunciar a los postres que tanto nos gustan. Existen recetas que combinan los beneficios de alimentos de alto valor nutricional junto con el sabor de los dulces que muchas veces se asocian con preparaciones calóricas. Ese es el caso de las barras de canela y manzana, ideales para preprararlas en el desayuno o reservarlas como snack.
Estas barras de canela y manzana son una preparación sumamente saludable y beneficiosa para la salud. La receta combina las ventajas de esta fruta que es fuente de antioxidantes y antiinflamatorios como es el caso de clos carotenoides y flavonoides, que colaboran en reforzar nuestras defensas. A la vez esta contiene grandes cantidades de potasio, un mineral que facilita la eliminación del exceso de sodio del organismo por medio de la orina, favoreciendo así el equilibrio de la presión arterial.
Los beneficios de consumir las barras dulces de canela y avena
Otro de los ingredientes beenficiosos de esta receta es la avena, que debido a su alto contenido de calcio, omega-3, ácido fólico y vitamina B reduce el riesgo de descalcificación de los huesos. A la vez, la misma evita el aumento de la glucosa en sangre y colabora en reducir los niveles de colesterol LDL (malo) debido a uno de sus componentes: los betaglucanos, un tipo de fibra soluble que favorece a nuestro sistema cardiovascular.
Esta receta se prepara con unos pocos tres ingredientes y su textura hará que se vuelvan tu postre favorito. Suaves y cremosas por dentro, estas barras de avena sresulatn sumamente beneficiosas, no contienen harina y son ideales para dietas veganas y bajas en grasas ya que no contienen huevos ni aceites o mantecas. Además esta solo tomará cinco minutos de nuestro tiempo para prepararse.
¿Cómo preparar las barras de avena, manzana y canela?
Ingredientes
Realizar esta receta es sumamente sencillo, solo necesitamos los siguientes ingredientes:
- 1 taza (252 g) de puré de manzana
- 6 cucharadas (100 g) de pasta de maní o almendras
- 2 tazas (186 g) de avena instantánea
Elaboración
1. Precalentamos el horno a 177 °C. Cubrimos un molde para horne con papel manteca dejando un poco de sobrante para poder retirarlo más tarde.
2. Agregamos el puré de manzana y la pasta de maní o de almendras a un tazón grande. Revolvemos hasta que los ingredientes estén completamente unidos y la mezcla tenga un color uniforme. Agregamos la avena y mezclamos lograr una consistencia unifrome Podemos probar y ajustar el dulzor si es necesario
3. Vertimos la mezcla en el molde preparado. Usamos una espátula para distribuirla uniformemente y alisamos la superficie.
4. Horneamos durante unos 15 a 20 minutos o hasta que las barras se vean firmes y cocidas. La superficie también debe estar seca. Retiramos y dejamos que las barras se enfríen por completo antes de sacarlas del molde y cortarlas y servirlas. Guardamos el postre sobrante que no se hayan consumido en un recipiente hermético para cuando deseemos consumirlo y listo, así de sencillo tenemos un postre sano y delicioso