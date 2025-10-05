Barras de canela y manzana: un snack saludable y fácil de hacer

Estas barras de canela y manzana son una preparación sumamente saludable y beneficiosa para la salud. La receta combina las ventajas de esta fruta que es fuente de antioxidantes y antiinflamatorios como es el caso de clos carotenoides y flavonoides, que colaboran en reforzar nuestras defensas. A la vez esta contiene grandes cantidades de potasio, un mineral que facilita la eliminación del exceso de sodio del organismo por medio de la orina, favoreciendo así el equilibrio de la presión arterial.