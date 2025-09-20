¿Cuál es la reconocida pasta dental que sigue prohibida por la Anmat y por qué?

¿Por qué sigue prohibida por Anmat la pasta dental de Colgate?

La decisión que tomaron las autoridades sanitarias en Argentina se vio influida por un hallazgo que se hizo en Brasil. Miles de personas resultaron afectadas físicamente en el país vecino luego de que usaran el dentífrico que ocasionó eventos adversos. Lo mismo sucedió en Argentina, pero en una cantidad mucho menor a lo que se dio en Brasil.