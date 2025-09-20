Secciones
¿Cuál es la reconocida pasta dental que sigue prohibida por la Anmat y por qué?

Esta semana se cumplen dos meses desde que Anmat emitió la disposición con la prohibición de circulación de esta pasta dental.

Un producto de Colgate generó reacciones adversas en sus usuarios por lo que Anmat la prohibió, tal como se hizo en Brasil, donde se registraron más de 11.000 casos. Un producto de Colgate generó reacciones adversas en sus usuarios por lo que Anmat la prohibió, tal como se hizo en Brasil, donde se registraron más de 11.000 casos.
Hace 1 Hs

Este fin de semana, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) hizo un recordatorio sobre una pasta dental prohibida. Pese a que la Disposición que anunciaba la restricción del producto salió hace casi dos meses, este viernes la administración nacional volvió a hacer énfasis en el estado del producto que parece no haber sido revertido.

Prohibidos por Anmat: adiós a estos cosméticos, productos capilares y aceites de oliva

El pasado 22 de julio, Anmat prohibió de forma tajante el uso, distribución y comercialización en todo el territorio nacional del producto Crema dental anticaries con flúor Colgate Total Clean Mint y ordenó su retiro del mercado. La medida se publicó en el Boletín Oficial mediante Disposición N° 5126.

¿Por qué sigue prohibida por Anmat la pasta dental de Colgate?

La decisión que tomaron las autoridades sanitarias en Argentina se vio influida por un hallazgo que se hizo en Brasil. Miles de personas resultaron afectadas físicamente en el país vecino luego de que usaran el dentífrico que ocasionó eventos adversos. Lo mismo sucedió en Argentina, pero en una cantidad mucho menor a lo que se dio en Brasil.

Un creciente número de argentinos denunció daños tras el uso de la crema dental “Colgate Total Active Prevention Clean Mint” luego de que Colgate Palmolive en Brasil hubiera retirado ya todas las unidades del mercado de forma voluntaria. Allí, los casos detectados superaron las 11.400 personas afectadas.

Según explicó Anmat, “el producto comercializado en Brasil comparte la misma fórmula cuantitativa, origen y planta elaboradora con el que se comercializa en Argentina”. Se trata de un producto incluido en la categoría de cosméticos y no de medicamentos, por lo que las propiedades que supone tener no justifican la aceptación de los efectos adversos.

Por lo tanto, Anmat recordó que el producto sigue prohibido y que todos los expendedores deben retirarlo de sus góndolas. En caso de encontrar uno en circulación, se solicita informar completando el formulario de cosmetovigilancia de Anmat o notificarlo mediante correo a cosmeto.vigilancia@anmat.gob.ar.

