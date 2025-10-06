Feriado adelantado: cómo y cuándo será el próximo fin de semana largo de cuatro días

La decisión se oficializó mediante el Decreto 614/2025, que introduce una modificación clave: los feriados que caigan sábado o domingo podrán trasladarse al viernes anterior o al lunes siguiente, algo que la Ley 27.399 no contemplaba hasta ahora. Según fuentes oficiales, la Jefatura de Gabinete, a cargo de Guillermo Francos, será la autoridad de aplicación y tendrá la facultad de definir estos traslados.