Feriados y efemérides: ¿cómo será la atención del comercio el 24, 26 y 29 de septiembre en Tucumán?

Hay algunas alteraciones previstas en el calendario comercial de septiembre. Un feriado y una efemérides modificarán la atención que brindará el rubro. La Cámara de Comercio de la Municipalidad ya anunció cómo serán las prestaciones a partir de la próxima semana. Los tucumanos deberán ordenar sus actividades teniendo en cuenta estas salvedades.
Septiembre no se queda sin efemérides. A 10 días de terminar el mes, aún quedan un feriado provincial y una efemérides nacional. La primera es el Día de la Batalla de Tucumán, que conmemora la victoria del General Manuel Belgrano sobre la avanzada realista de los españoles que constituyó una acción clave para la reafirmación de la soberanía nacional.
La segunda y última efemérides que alterará la atención del comercio será, justamente, el día de los trabajadores de este rubro. El viernes 26 de septiembre se celebra el Día del Empleado de Comercio, pero por disposición nacional, el festejo se pasará al lunes 29, de manera que ese será el día afectado.
Atención del comercio el 24 y 29 de septiembre
El día de la Batalla de Tucumán coincidirá con un miércoles y fue decretado feriado provincial. Por lo tanto, es considerado como un día no laborable según indica la ley. Pero la Cámara de Comercio anunció que los locales abrirán normalmente y que, en caso de corresponder pago de horas extra, deberán abonarse según la Ley N° 20.744.
Esta misma normativa establece: “En los días no laborables, el trabajo será optativo para el empleador, salvo en bancos, seguros y actividades afines, conforme lo determine la reglamentación. En dichos días, los trabajadores que presten servicio, percibirán el salario simple”.
El viernes 26 de septiembre será una jornada habitual, sin cortes ni suspensiones o reducciones en la atención. Pero, el lunes 29 será el día de descanso por el Día del Empleado de Comercio. Los locales como tiendas, shoppings y supermercados permanecerán cerrados.
Cómo se paga el Día del Empleado de Comercio
La Cámara Argentina de Comercios y Servicios comunicó que los comercios podrán atender el lunes 29 pero que, de hacerlo, deberán ser atendidos por sus dueños o por empleados que hubieren aceptado trabajar voluntariamente. Los empleadores no pueden exigir la asistencia ni la prestación de servicios.
El asueto no incidirá en el salario de los trabajadores, dado que la regulación estipula la no pérdida de ingresos a causa de esta efemérides. Los empleadores no podrán descontar la jornada. Por el contrario, quienes trabajen deberán percibir un pago correspondiente al de un feriado de acuerdo con lo que indica el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 que nuclea a un amplio grupo de trabajadores.