Rollitos rellenos de atún: una cena fácil, sin harina y sin horno

Aceitá la plancha y ponela en una hornalla a fuego mínimo. Pasá la preparación a la plancha para formar una capa de un centímetro de espesor, aproximadamente. Cuando empiece a dorarse de la parte inferior, utilizá una espátula amplia para dar vuelta y cocer del otro lado lo suficiente como para que quede todo ligado, pero no tanto como para que se convierta en una preparación crocante. El objetivo es que después puedas doblar esta masa de zanahoria.