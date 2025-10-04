Rollitos rellenos de atún: una cena fácil, sin harina y sin horno

Un indicador para saber si tu plato de comida es saludable es prestar atención a los colores de los ingredientes que lo componen. Mientras más colores representen tus alimentos, siempre que sean naturales, es probable que estés incorporando una mayor variedad de nutrientes. Esta receta de un plato sin harinas es perfecta para comer sano sin demorar demasiado en la preparación.
Se trata de unos rollitos rellenos de atún que, además de ser fáciles de preparar, son ricos en fibras y en proteínas. Para prepararlos sólo necesitarás una plancha cuadrada o rectangular y algunos ingredientes.
Los rollitos llevan dos zanahorias completas crudas, dos huevos, una cebolla y sal. Para el relleno, necesitarás una lata de atún, una lata de granos de choclo, dos cucharadas de queso crema, media palta, cilantro y algunas hojas de rúcula. También podrás utilizar el condimento a tu medida y gusto.
Cómo preparar los rollitos de atún
Aunque la idea para que sean más fáciles de preparar es hacerlos en una plancha, si te resulta más cómodo, también se pueden preparar en el horno. Pero con las elevadas temperaturas, siempre es mejor evitar prenderlo. Por eso, lo primero que harás en la plancha, será la masa sin harina. Para ello, deberás lavar la zanahoria con mucha agua –ya que no se hervirá posteriormente–, quitarle toda la cáscara y rallarla.
En un recipiente grande, mezclar la zanahoria rallada con los dos huevos completos. Usá las manos para incorporar los ingredientes como si fuera un amasado. Después condimentá a gusto con sal, pimienta y orégano si te gusta y volvé a mezclar por unos minutos para que quede bien distribuido.
Aceitá la plancha y ponela en una hornalla a fuego mínimo. Pasá la preparación a la plancha para formar una capa de un centímetro de espesor, aproximadamente. Cuando empiece a dorarse de la parte inferior, utilizá una espátula amplia para dar vuelta y cocer del otro lado lo suficiente como para que quede todo ligado, pero no tanto como para que se convierta en una preparación crocante. El objetivo es que después puedas doblar esta masa de zanahoria.
Una vez que la masa esté lista, retirala del fuego y, en un recipiente aparte, mezclá el queso crema con el atún, el choclo y el cilantro y volvé a condimentar a tu gusto. Mezclá todo y cubrí la masa de zanahoria con esta pasta. Encima, colocá las hojas de rúcula. Enrollá todo como si fuera un pionono y ya podrás cortar en porciones listas para servir.
Se trata de una receta ultra versátil, por lo que podés cambiar y combinar ingredientes para prepararla a tu gusto. El atún pueden reemplazarse por pollo desmenuzado o incluso el queso crema por mozzarella. Simplemente tendrás que experimentar con las opciones que más te gusten.