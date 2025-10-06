¿El fin de la Wikipedia?: el proyecto de Elon Musk que busca destronar a la enciclopedia más popular

Es probable que quienes lean este artículo hayan consultado y usado la Wikipedia para sus trabajos finales, tareas, proyectos o para sacarse alguna duda surgida de forma repentina. Para algunos esta plataforma es el recurso básico e indispensable en la búsqueda en Internet, pero ahora corre el riesgo de desaparecer ante el inminente reemplazo de Grokipedia, la nueva invención de Elon Musk.
Si hay algo que caracteriza al dueño de X, es su capacidad para inmiscuirse en las distintas esferas de la vida de las personas: redes sociales, vehículos y energía, infraestructura e inteligencia artificial. Elon Musk, el hombre más rico del mundo es el dueño de una multiplicidad de empresas y servicios que ahora también comprenderá las búsquedas en internet.
La Grokipedia, una enciclopedia “libre de falsedades”
La intención de Elon Musk es explícita y clara: busca destronar al buscador más popular para instituir uno nuevo, Grokipedia. El magnate se propuso poner en marcha la que se afirmó como "la mayor fuente de conocimiento del mundo". En pocas semanas surgirá este nuevo directorio web, que será una reserva de información cuya novedad será la veracidad de cada dato.
Una publicación en la red X anticipó el trabajo que se está haciendo por tener la mayor y más precisa enciclopedia del mundo y, por encima de todo, “libre de falsedades”. Desde la publicación advirtieron que "la razón por la que será la verdadera fuente de conocimiento es porque está construida únicamente para la verdad y para navegar hacia la verdad, libre de sesgos o agendas ocultas".
No hay nada de misterio en la nueva Grokipedia, ya que explícitamente se encargará de copiar los artículos de la Wikipedia, mejorarlos, completarlos y quitarles las falsedades. Cabe aclarar que el usuario que escribió la publicación no es una persona oficialmente vinculada a Grok, a Musk o a alguna de sus empresas. Sin embargo, Elon Musk compartió su texto informativo a modo de validación.
Grokipedia is going to be the world's biggest, most accurate knowledge source, for humans and AI with no limits on use— X Freeze (@amXFreeze) October 4, 2025
Currently, Grok is using massive amounts of inference compute to look at, sources like Wikipedia page and asking: Whatâs true, partially true, false, orâ¦ pic.twitter.com/Cox8t0Pkmx
¿Cómo funcionará la Grokipedia?
En el posteo, el usuario detalló cómo funcionará Grokipedia, basándose en el funcionamiento de la actual IA de X: Actualmente, Grok utiliza una gran cantidad de cálculo de inferencia para analizar fuentes como Wikipedia y preguntarse: ¿Qué es verdadero, parcialmente verdadero, falso o incompleto? Luego, reescribe esas páginas, eliminando falsedades, corrigiendo medias verdades y añadiendo contexto crucial y faltante".
"Esto combatirá a las organizaciones y mentes malvadas que operan bajo la sombra y que han envenenado las mentes durante décadas con un sinfín de noticias falsas y narrativas distorsionadas a través de los medios tradicionales y Wikipedia, causando un daño inmenso a las mentes jóvenes y manipulando el mundo durante demasiado tiempo", cerró la publicación compartida por Elon Musk.